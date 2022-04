La beffa di Luis Suarez nei confronti di Rodrigo De Paul per lo strano modo in cui prepara il compagno

Luis Suarez e Rodrigo De Paul hanno avuto un secondo cross a causa del modo in cui l'argentino prepara il compagno. L'uruguaiano, che viaggia ovunque con questa infusione, ha pubblicato una storia sul suo account Instagram deridendo il suo partner. Nel bel mezzo della trasferta con l'Atletico Madrid a Manchester per il duello di Champions League contro il City, Suarez ha condiviso un video il cui titolo era: «Parte 2 @rodridepaul». In esso, De Paul è visto mescolare e schiacciare la yerba con il dito e in sottofondo la classica canzone «bat that beats» («Mayonnaise») della popolare band Chocolate.

Quando è sceso dall'aereo che lo ha depositato in Inghilterra, l'uomo armato ha nuovamente chicanizzato il suo compagno e gli ha chiesto dove avesse lasciato il compagno. Non è la prima presa in giro che Luis Suárez fa a Rodrigo De Paul, che da quando si è unito come rinforzo nella squadra di Cholo Simeone ha stretto una grande amicizia. Da bravi sudamericani sono, entrambi condividono la passione per il compagno, anche se competono anche per vedere chi è il miglior primer.

Per questo motivo, poco tempo fa Lucho ha indicato il suo compagno per come prepara l'infuso preferito di argentini e uruguaiani. Dopo che De Paul lo ha accusato di non gradire il compagno di esca, Suarez ha risposto: «Non ho mai visto una persona che ti ha dato una schiacciata in due minuti e ha iniziato a darti una dopo l'altra. Non è un compagno di bevute. Finisci un thermos in 15 minuti».

L'uruguaiano ha scherzato con il compagno di squadra all'Atletico Madrid

Proprio questo lunedì, Goal ha pubblicato un'intervista a Rodrigo De Paul, che tra gli altri argomenti, ha fatto riferimento a Lionel Messi. «È contento dell'Argentina. È il nostro leader, lo seguiamo». Riguardo ai dubbi generati dalla sua dichiarazione a La Bombonera, dopo la vittoria contro il Venezuela, che ha seminato dubbi sul suo futuro oltre i Mondiali del Qatar 2022, ha detto: «Ora parlerà sicuramente con noi, ha cinque Coppe del Mondo e ci darà consigli, una parola di incoraggiamento, perché come te ha detto che ci sono già cinque coppe del mondo e l'esperienza al momento pesa. Spero che a Messi piaccia e non lo subisca. Spero che vada bene, vedremo se sarà la sua ultima Coppa del Mondo o meno, che sarà decisa da lui».

E ha aggiunto: «Può davvero continuare a giocare finché non vuole, perché è su un altro livello, la sua testa sta andando più veloce di qualsiasi essere umano, quindi cercheremo tutti di fargli godere questa Coppa del Mondo e se arriveremo all'ultimo giorno, ancora meglio. Allo stesso modo, Messi non ha bisogno di nient'altro per tutto ciò che ha dato al calcio per metterlo lì, sopra di esso». In un altro ordine, ha fatto riferimento al presente di La Pulga al PSG, anche se non voleva generare polemiche: «Non ho molta opinione su quello che gli sta accadendo a Parigi, perché non vivo tutti i giorni, ma posso raccontarti cosa fa in nazionale».

