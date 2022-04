INE: questo è stato il Terzo Forum Nazionale sulla Revoca del Mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Questa domenica, 3 aprile, si è tenuto il Terzo Forum Nazionale sulla Revoca del Mandato, processo al quale il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sarà presentato il 10 aprile. Il dibattito organizzato dall'Istituto Nazionale Elettorale (INE) è stato moderato dalla giornalista Luisa Cantú e gli ospiti che hanno espresso la loro posizione contro la revoca di Tabasquez sono stati Lizette Vázquez, membro del Consiglio di amministrazione nazionale dell'associazione That Follow Democracy, e Isaac de Paz, professore presso l'Università Autonoma della Baja California.

Da parte loro, quelli a favore dell'uscita di AMLO dal suo mandato presidenziale sono stati Sofía Orozco, editorialista del quotidiano jaliscience Mural, e Nancy de Santiago, analista politica e insegnante di diritto costituzionale. Per un'ora, i quattro ospiti hanno discusso della performance di López Obrador alla guida dell'Esecutivo Federale e hanno discusso di varie questioni.

Come primo punto, il dibattito ruotava intorno al fatto che il presidente abbia subito o meno una perdita di fiducia finora nel suo mandato di sei anni. A questo proposito, gli ospiti che hanno messo le loro posizioni contro la revoca hanno sottolineato che Tabasqueño ha mantenuto il suo livello di fiducia grazie all'attuazione di programmi sociali rivolti a vari gruppi, nonché in termini di progressi costituzionali in materia di diritti dei bambini, vulnerabili comunità e individui afro-messicani.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

L'analista Nancy de Santiago ha indicato di difendere le posizioni a favore dell'abrogazione «per la distruzione istituzionale che la cosiddetta «Quarta Trasformazione» ha significato e per quanto riguarda la democrazia che portano alla regressione (...) ci rammarichiamo per la campagna orchestrata davanti ai media per scoraggiare, confondere e manipolare coloro che sappiamo che questo governo ha fallito nel perseguimento del bene comune perché il governo ne promuove la ratificazione».

Le posizioni a favore della revoca hanno sottolineato che AMLO ha perso la fiducia dei cittadini a causa della mancanza di un buon monitoraggio delle questioni relative ai diritti umani e ha esposto il caso dei giornalisti uccisi in Messico finora nel 2022, così come la crisi forense che sta attualmente affrontando in Messico da casi di sparizione forzata, una situazione che ha portato gruppi di donne a organizzarsi per cercare parenti di cui non si conosce la posizione.

Da parte loro, Lizette Vázquez e Isaac de Paz hanno sottolineato che il governo AMLO si è dedicato a generare benefici per la maggior parte della popolazione più svantaggiata, comprese donne, bambini e adulti più anziani, che ricevono borse di studio mensili o pensioni, che hanno aiutato molti messicani a far fronte con la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Hanno anche evidenziato il ruolo del governo del Messico, guidato da AMLO, nel contesto della pandemia COVID-19, in quanto caratterizzata dal non essere restrittivo e autoritario, una situazione che, secondo il professore dell'Università Autonoma della Baja California, ha generato fiducia sociale quando sviluppa le sue attività economiche. Inoltre, è stato indicato che la percentuale di vaccinazione raggiunta finora è correlata all'incorporazione del Messico nel meccanismo Covax delle Nazioni Unite (ONU).

Tuttavia, Nancy de Santiago ha descritto la gestione della pandemia di coronavirus come «schifosa» e ha ricordato le accuse mosse dal National Action Party (PAN) sull'arrivo di medici cubani in Messico per unirsi alle cure della contingenza nonostante non abbia una licenza professionale. Infine, Sofía Orozco ha sottolineato che la revoca del mandato dovrebbe essere un esercizio democratico e non «una campagna per promuovere o allineare le forze. È persino deplorevole per me che funzionari pubblici o persone in posizioni elette dal popolo abbiano abbandonato il loro lavoro per iniziare a promuovere un voto che dovrebbe essere spontaneo», ha concluso.

Durante il dibattito, sono state anche le recenti rivelazioni fatte dal Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI) sulla scomparsa dei 43 studenti studenti di Ayotzinapa, il treno Maya, la militarizzazione del paese, la salute preventiva e la percezione dell'insicurezza nel paese sono state anche discusso.

CONTINUA A LEGGERE: