Grammys 2022: Selena Gómez ha perso la sua nomination ai Grammy del 2022 e le affermazioni sui social media

Nonostante le grandi speranze dei suoi fan, Selena Gomez ha perso la sua unica nomination ai Grammy del 2022 contro Álex Cuba nella categoria «Miglior album pop latino». Il cantante di origine messicana non era presente alla cerimonia, tuttavia attraverso le reti sono iniziate le proteste per la decisione della National Academy of Recording Arts and Sciences.

Nonostante il fatto che le piattaforme di trasmissione televisiva e streaming come Paramount + non siano ancora iniziate, i risultati di alcune categorie sono già stati rivelati ed è così che l'album Mendó ha strappato Revelación, il primo EP in lingua spagnolo del cantante, l'opportunità di posizionarsi come uno dei più grandi vincitori della serata e quindi premiare l'ex ragazza Disney il suo primo grammofono nella sua prima nomination nel corso della sua carriera di cantante.

Il nome della cantante americana era già di tendenza da diverse ore sui social network come Twitter, ma sarebbe ora dopo la notizia della sua sconfitta che gli account ufficiali dei Grammy e dei Latin Grammy si sono riempiti di commenti negativi in cui le lamentele e le antipatie per il decisione degli elettori certificati sono stati riempiti con commenti negativi in cui i reclami e le antipatie per la decisione degli elettori certificati sono stati riempiti con commenti negativi hanno mostrato totale disapprovazione, lasciando la cerimonia con un brutto momento come la buona notizia con la vittoria di altri artisti latini è andata a lo sfondo.

Tra i commenti di disapprovazione si può trovare una dichiarazione universale: Selena Gomez ha dovuto vincere il grammofono. Gli utenti di questa piattaforma digitale non hanno esitato a condividere fotografie e persino meme per dimostrare digitalmente all'Accademia che la loro decisione non era stata corretta e hanno persino chiesto di smettere di guardare la trasmissione televisiva del 64° Grammy Awards.

«Questo tipo di decisioni da parte dei Grammy non perde tutto l'interesse per il loro premio». «Revelation è uno dei migliori album di Selena Gomez, forse solo sotto Revival, ma ancora molto coraggio con gli Academy.» «Sappiamo tutti che se Selena non vincesse questa categoria, come musica in spagnolo, sarà impossibile per lei farlo in inglese in qualche altro momento della sua carriera». «I Grammy dimostrano solo che nulla conta per loro purché diano visualizzazioni o spettatori nelle loro location di trasmissione, ma alla fine se sapessero che Selena non poteva vincere la categoria per la quale l'hanno nominata, per avere più visualizzazioni con noi alla ricerca?» , può essere letto nel tweet annunciato al vincitore.

Revelation è il quarto EP esteso - extended play e viene usato come nome per un formato di registrazione musicale; la durata di questo è troppo lunga per essere considerata come un singolo, e troppo breve per essere considerato come un album - del cantante. È la loro prima produzione discografica interamente in spagnolo ed è stata pubblicata il 12 marzo 2021 per l'etichetta discografica Interscope Records. Gomez ha collaborato con diversi produttori come Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 e Tainy, per ottenere il suono desiderato. È il primo progetto musicale di Selena ad essere nominato ai Grammy Awards (sia latini che americani).

È un cantautore, musicista e compositore cubano nazionalizzato canadese che canta in spagnolo e inglese. Ha vinto due Juno Awards per l'album World Music of the Year: nel 2006 per Tobacco Smoke, e nel 2008 per il suo secondo album, Agua del Pozo. Alex non si è ancora espresso per la sua vittoria in questa edizione del 2022, tuttavia i fan di Selena Gomez gli hanno fatto sapere che il premio non era per lui.

