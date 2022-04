Jon Batiste performs his song "Freedom" from the album "We Are" during the 64th Annual Grammy Awards show at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

L'edizione 2022 dei Grammy si è conclusa e con essa si è conclusa l'euforia degli amanti della musica sul fatto che i loro artisti, album o canzoni preferiti abbiano preso il grammofono più importante del mondo. Sebbene molte categorie siano importanti, la regina della notte è «Album of the Year» era per Jon Batiste

*Informazioni in fase di sviluppo