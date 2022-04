Gigi Mitre esplode contro Pedro Castillo dopo l'arresto dei trasporti e il saccheggio: «Siamo caduti in un governo nefasto»

Allo stesso modo, nelle regioni di Ica e Tarapoto, sono stati segnalati saccheggi in piccoli centri commerciali. Come ricorderete, tutto questo è nato da quando le persone hanno alzato la voce di protesta contro l'aumento dei prezzi.

I conduttori della rivista Willax TV non sono stati ignari dei problemi che si stanno verificando nel paese e lo è stato Gigi Mitre che non riusciva a contenere il suo fastidio contro il governo di Pedro Castillo.

«La frustrazione e l'indignazione che provi, condividiamo anche noi. È un peccato dove siamo arrivati. Ogni volta che stiamo affondando più a fondo e l'unica cosa che le nostre autorità mostrano, a cominciare dal presidente, dai suoi ministri e da diversi membri del Congresso, è che non hanno amore per il Paese e il Paese. L'unica cosa che li interessa sono i loro benefici personali», ha iniziato dicendo il compagno del popolare «Peluchín».

La conduttrice televisiva ha continuato a esprimere la sua indignazione e disapprovazione contro le attuali autorità peruviane e si è rammaricata che il futuro dei bambini sia influenzato dalle cattive azioni che i governanti stanno intraprendendo.

«È l'ultima goccia che ci troviamo in una situazione del genere. Il Perù è stanco, stanco e tutto ciò che le nostre autorità fanno è coprire, perché vogliono fare di questo un paese come il Venezuela, Cuba e anche peggio. Che peccato e triste è il futuro che attende tutti i bambini e tutti i giovani», ha detto Gigi Mitre.

«Siamo caduti nelle mani di un governo nefasto, autoritario, incompetente che non sa dove si trovi, corrotto, che sa solo mettere ministri con i precedenti della polizia», ha aggiunto con totale indignazione.

Infine, si è rivolto direttamente al presidente del Perù. «Dimostrate al signore che amate il Perù e non solo per i suoi interessi (...) Non ho intenzione di dire che sei responsabile di tutto ciò che accade nel paese, ma hai zero capacità di mettere ordine e visione per sapere quale persona mettere. Abbiamo bisogno di un presidente che abbia i pantaloni, a differenza di te che non ha idea di dove si trovi», ha concluso.

D'altra parte, Rodrigo González si è anche rammaricato di eventi come il saccheggio di negozi e aziende nelle regioni del Perù e gli attacchi di pietra contro le auto. Il giornalista ha concluso il suo intervento affermando che «il principale nemico per il peruviano è il governo».

Gigi Mitre esplode contro Pedro Castillo dopo l'arresto del trasporto e il saccheggio. VIDEO: Willax TV

