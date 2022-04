Ethel Pozo fa riferimento allo sciopero dei trasporti: «Stiamo assistendo a uno dei momenti peggiori della storia del nostro Paese»

Ethel Pozo ha espresso la sua indignazione in America Today per l'aumento dei prezzi, motivo per cui centinaia di abitanti del villaggio sono scesi in piazza per far sentire la loro voce di protesta. L'ospite ha descritto questo momento come uno dei peggiori nella storia del Perù.

Va notato che questo 4 aprile, lo spazio ha fornito un'edizione speciale in cui ha creato collegamenti live per mostrare com'è la situazione nel nostro paese. «Stiamo assistendo a uno dei momenti peggiori della storia del nostro Paese, non solo la benzina, ma il cibo, quindi come possiamo affrontarlo», ha iniziato il presentatore televisivo.

Ha anche fatto riferimento alle misure che hanno adottato nel programma, poiché capiscono che una madre non è in grado di acquistare pollo o carne per preparare la ricetta che insegnano nella loro sequenza di cottura.

«Noi, in un programma che cucina tutti i giorni, abbiamo dovuto cambiare il nostro menu perché non posso presentarti una ricetta di pollo perché chi può comprare il pollo? Non posso, impensabile, la carne? Chi lo comprerà?» , ha detto il presentatore abbastanza indignato, e poi annunciare che il piatto di questa edizione sarebbero crocchette di piselli con ventriglio stufato, una ricetta «economica e nutriente».

Il conduttore televisivo ha espresso solidarietà agli abitanti del villaggio e ha indicato che «la gente vuole i fatti». «Non è più possibile continuare l'aumento di tutti gli alimenti nel paniere di base. Oggi (4 aprile) avevamo in programma un menu, ma era un'edizione speciale perché quando dobbiamo ridere, ridiamo, ma quando c'è questo tipo di notizie non possiamo essere estranei», ha detto.

Ethel Pozo indignata dall'aumento dei prezzi. (Video: L'America oggi)

GISELA VALCÁRCEL È SOLIDALE CON I RESIDENTI

Un'altra persona che ha anche espresso solidarietà per questa situazione è stata Gisela Valcárcel. Attraverso il suo account Twitter, la conduttrice televisiva ha indicato che le persone hanno sempre ragione.

«Arresti, malcontento e indignazione, è così che inizia la settimana in Perù. Ciò che può peggiorare le cose è vedere Martín Vizcarra continuare a ingannare e Francisco Sagasti dire cosa si potrebbe fare ora. Basta che la gente sia uscita e le cose cambieranno sicuramente, le persone hanno sempre ragione», ha scritto Gisela Valcárcel su Twitter.

Come ricorderete, non è la prima volta che si pronuncia contro la partita di Pedro Castillo. In una precedente occasione, la cheerleader bionda ha detto che il presidente stava solo cercando di disunire il paese.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

JANET BARBOZA MORTIFICATA CON UN ARRESTO DI VETTORI

Il 4 aprile, Janet Barboza ha parlato del programma América Hoy sullo sciopero dei trasporti. Il presentatore televisivo ha descritto la situazione nel paese come «terribile».

«Stiamo assistendo a eventi davvero terribili accaduti un'ora fa, stiamo vedendo persone ferite, litigi con la polizia, scontri, davvero terrore, il Perù è convulso perché nulla è a portata di mano», ha detto Barboza, che non ha esitato a chiedere al giornalista di stare attento.

«Osvaldo ti chiedo di stare molto attento, vogliamo le informazioni, ma salvaguardando la tua sicurezza. Ho l'impressione che ci siano più protestanti», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE