Eternal Love: l'incredibile tributo dei Coldplay a Juan Gabriel al Foro Sol

Il Messico è diventato una delle destinazioni preferite dei Coldplay, poiché la band ha avuto tour impressionanti in diverse città nazionali negli ultimi anni, con il loro tour più recente che è stato uno dei più accattivanti per gli omaggi ai loro colleghi musicisti messicani.

Ad esempio, la band britannica ha avanzato quello che sarebbe stato uno dei loro più grandi tributi alla musica messicana durante i loro prossimi concerti al Foro Sol di Città del Messico.

In diverse interviste hanno avvertito che avrebbero cantato una canzone di Juan Gabriel probabilmente anche in spagnolo, il più grande dei cantautori di ballate, rancheras, sones e bolero degli ultimi tempi.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

E ciò che viene promesso è il debito. «Se possibile, manderemo amore da Città del Messico, a ogni persona al mondo che condivide questa incredibile atmosfera», ha detto Chris Martin prima del suo importante annuncio.

Poi, scoppiarono alcuni fuochi d'artificio, e accompagnato dalla sua chitarra acustica, fece degli arpeggi e poi lasciò il posto agli accordi, alla melodia e a un testo spagnolo dal suo pugno:

«Nel mondo ci piacciono i posti belli, ci sentiamo fortunati per meno, ma essere su questo palco è un dono di Dio. I suoi mariachi, la sua musica (...) la casa di Frida Kahlo, una cantante può sempre essere felice, a Città del Messico. CDMX per te sento, CDMX per te sento»

E poi è arrivato il momento sublime: «La ra la lara la la ra», ha cantato al ritmo di «Amor Eterno», e ha concluso la sua canzone con «Voglio suonare sempre a Città del Messico, per favore».

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

Non è la prima volta che vedono un momento così stellare. Infatti, durante il suo primo concerto nella città di Monterrey, Nuevo León, uno dei più importanti attori musicali a livello nazionale, Fher, cantante, è salito sul palco della pluripremiata e rinomata band Maná.

Oltre ad accompagnarli per una canzone, ha eseguito, chitarra alla mano, la sua hit Rayando el sol, accompagnato da tutti i fan che si sono riuniti nella famosa casa del Sacred Flock.

E come se non bastasse una canzone con il coro di migliaia di persone, Chris Martin ha chiesto che cantassero tutti insieme per la gioia del messicano, e con un complicato spagnolo è stato in grado di cantare il famoso ritornello, tra le grida e gli applausi della gente di Jalisco. «Cantiamo per te», ha detto il cantante inglese.

«Viva il Messico, bastardi», gridò Fher con singolare emozione, e un enorme sorriso sul viso.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Le esibizioni del Music Of The Spheres World Tour in Messico sono iniziate il 25 e 26 marzo allo stadio BBVA di Monterrey, a Nuevo León, e poi all'Akron Stadium di Guadalajara pochi giorni dopo.

Tuttavia, la parte più incredibile è stata il suo arrivo al Sol Forum di Città del Messico. Il primo posto ha aperto una data e, in risposta alla richiesta di biglietti, è stato aperto un tour della capitale di 3 giorni. Ogni città è andata esaurita. Un record incredibile.

Ma questa non è la fine del tour in Centro e Sud America. Ora andranno negli Stati Uniti, poi in Europa, e poi rimetteranno piede nel nostro continente. Prima in Brasile per il festival Rok In Rio, poi a Bogotà, Lima, Perù e Santiago del Cile. Infine, saranno in Argentina.

CONTINUA A LEGGERE: