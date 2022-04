«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»: avrà una funzione speciale in Messico

Poco meno di un mese dopo l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i Marvel Studios hanno annunciato che in tutto il mondo, Messico incluso, ci sarà una data speciale per vedere il film interpretato da Benedict Cumberbatch prima della sua uscita il 6 maggio.

È stato attraverso i suoi social network che i Marvel Studios hanno annunciato la prevendita di una data speciale che avrà luogo il 4 maggio, due giorni prima della sua uscita nelle sale. Pochi minuti dopo, Cinepolis, uno dei franchise di intrattenimento più riconosciuti in Messico, ha ripreso ciò che è stato pubblicato dalla Marvel.

«Abbiamo aperto un portale esclusivo per i super fan di #DrStrange. Vivi #ElMultiversoDeLaLocura prima di chiunque altro nella sua anteprima il 4 maggio! Ricorda che dal 6 aprile potrai acquistare i tuoi biglietti», ha condiviso la catena di cinema sul suo account Facebook.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

Alcuni utenti nella casella dei commenti della pubblicazione hanno ricordato la follia generata nella prevendita dei biglietti per Spider-Man: No Way Home (2021) o Avengers: End Game (2019) dove fondamentalmente le pagine online sono diminuite dopo la domanda.

Allo stesso modo, altri fan della Marvel hanno spiegato come sono le dinamiche nelle precedenti funzionalità annunciate dai Marvel Studios. Tuttavia, finora, nessuna delle reti cinematografiche in Messico ha fissato i programmi per questa data di uscita sui propri siti web.

«Ricorda che la pre-release sarà come gli altri spettacoli del giorno prima, ma in orari normali non sarà alle 00:00 del 4, probabilmente saranno un paio di spettacoli il 4 tra le 19:00 e le 10:30». «La prima sarà alle 19:00 in Messico!! Il programma è così perché in Spiderman c'erano ancora le 11 del mattino e alle 11 lo erano! !» , sono alcuni commenti recuperati.

(Marvel Studios) Courtesy of Marvel Studios | Courtesy of Marvel Studios

È stata durante la prima settimana di aprile che la Marvel ha annunciato attraverso i suoi account ufficiali la prevendita ufficiale dei biglietti di Doctor Strange nel Multiverse of Madness e sarà dal 6 aprile che i fan dei fumetti potranno acquistare i loro biglietti al botteghino e attraverso il cinema. siti web di loro scelta.

È stato alla fine di marzo che la Marvel ha lanciato la sua nuova generazione di eroi e antieroi con Moon Knight, interpretato da Oscar Isacc, e il progetto, dove collaborano con Sony, Morbius, guidato da Jared Leto. Tuttavia, i fan dei fumetti creati da Steve Ditko e Stan Lee non vedono l'ora che arrivi il film interpretato anche da Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff.

Ed è che con l'arrivo del Marvel Multiverse sul grande schermo dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home (Spider - Man: No Way Home), dove ha riunito tre generazioni di eroi aracnidi, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield; il prossimo film ambizioso del gigante del cinema è, senza dubbio, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che verrà dalla mano del famoso regista, Sam Raimi.

(Marvel Studios) Photo courtesy of Marvel Studios. | Photo courtesy of Marvel Studios

Il film diretto dall'uomo che ha dato vita alla saga di Spider-man di Tobey Maguire, riunirà un grande cast come Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (America Chavez), Michael Stühlbarg ( Doctor West) e Rachel McAdams (Christine Palmer).

Allo stesso modo, il lungometraggio, guidato anche da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, continua a suscitare grande attesa, poiché non è ancora noto che altri nomi abbiano aggiunto alla trama, vale la pena ricordare che recentemente i fan della Marvel non hanno nascosto la loro eccitazione quando Patrick Stewart, che ha dato vita a Charles Xavier nel primo film degli X-Men saga ha confermato la sua partecipazione al film MCU.

Il film che darà continuità a quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home e dove potrebbe anche riferirsi a quanto presentato dalla serie Disney Plus, Loki, molto probabilmente aggiunge al Multiverso della Marvel agli Illuminati e ad alcune altre varianti come Mr. Fantastic, Magneto, Deadpool, Black Bolt, tra gli altri.

