Cosa ha scoperto la prima ricerca condotta su volontari infetti intenzionalmente da COVID-19

Una ricerca considerata da alcuni settori scientifici controversa, poiché gli esseri umani sono stati deliberatamente infettati per realizzarla, ha prodotto risultati sorprendenti riguardo al modo in cui avviene la diffusione del COVID-19. I dettagli dello studio sono stati pubblicati questo giovedì 31 marzo sulla rivista Nature Medicine.

Tra i risultati più importanti, hanno indicato che è necessaria solo una diminuzione minima delle dimensioni di una cellula del sangue umana carica di virus per infettare una persona con COVID-19.

Sebbene si tratti di risultati preziosi, l'inoculazione intenzionale di un agente patogeno in un essere umano per determinarne l'effetto sul corpo non è accettata dall'intera comunità scientifica, anche se i controlli per la riduzione del danno sono esaustivi, soprattutto se si tratta di un virus che è quasi sconosciuto, poiché ha la sua comparsa poco più di due anni fa.

«In realtà, non c'è altro tipo di studio in cui puoi farlo, perché di solito i pazienti attirano la tua attenzione solo se hanno sviluppato sintomi, quindi perdono tutti quei giorni precedenti in cui l'infezione si sta preparando», ha detto l'autore principale dello studio, il dottor Christopher Chiu, medico in malattie infettive e immunologo all'Imperial College di Londra.

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

Secondo i dettagli dello studio, iniziato nel marzo 2021, sono stati reclutati 36 volontari di età compresa tra i 18 ei 30 anni, nessuno dei quali aveva una condizione di rischio di infezione da virus SARS-CoV-2, che era una condizione per loro di far parte dell'analisi. In questo modo, nessuno dei volontari era in sovrappeso, aveva problemi ai reni, al fegato, al cuore, ai polmoni o al sangue. Hanno anche formato un ampio modulo di consenso informato per poter partecipare.

Al fine di ridurre il più possibile i rischi di peggioramento della condizione COVID-19, i primi 10 partecipanti infetti sono stati medicati con il remdesivir antivirale, che previene una grave malattia. Gli scienziati avevano anche anticorpi monoclonali da somministrare se uno dei casi peggiorava. Alla fine, remdesivir non era necessario e i ricercatori non hanno mai dovuto somministrare anticorpi a nessuno.

La forma del contagio consisteva nell'inserire nel naso dei volontari un tubo lungo e sottile con una piccola goccia di liquido contenente il ceppo del virus originariamente rilevato. Da allora sono stati monitorati dal punto di vista medico 24 ore al giorno e sono rimasti per due settimane nelle stanze del Royal Free Hospital di Londra che avevano un flusso d'aria speciale per impedire la fuoriuscita del virus.

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Dei 36 partecipanti, solo la metà, 18 di loro, erano infetti, due dei quali non hanno mai sviluppato sintomi . Tra coloro che si ammalarono, le loro malattie erano lievi. Avevano naso chiuso, congestione, starnuti e mal di gola.

La maggior parte dei partecipanti allo studio che hanno contratto COVID-19, l'83%, ha perso l'olfatto, almeno in una certa misura. Nine non riuscivano a sentire nulla.

La perdita dell'olfatto è migliorata per la maggior parte delle persone, ma 6 mesi dopo la fine dello studio una persona ha continuato ad avere l'olfatto alterato, sebbene stesse migliorando. Gli scienziati hanno trovato questa situazione preoccupante perché uno studio recente ha dimostrato che l'alterazione dell'olfatto è correlata ai cambiamenti cerebrali.

Chiu ha affermato che i ricercatori hanno sottoposto i partecipanti a test cognitivi per verificare la memoria a breve termine e il tempo di reazione Stanno ancora analizzando quei dati, ma ritiene che quei test «saranno davvero informativi».

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez EFE

Nessuno dei volontari nello studio ha sviluppato un coinvolgimento polmonare nelle proprie infezioni. Il ricercatore principale ha ritenuto che ciò fosse dovuto al fatto che erano giovani e sani e venivano inoculati con piccole quantità di virus. Oltre alla perdita dell'olfatto, non sono persistiti altri sintomi.

Con questa ricerca, gli scienziati hanno raggiunto almeno otto conclusioni sul virus SARS-CoV-2 e sul suo modo di agire nel corpo.

1- Piccole quantità di virus, circa 10 micron - la quantità in una singola goccia che qualcuno starnutisce o tossisce - può far ammalare qualcuno.

2- Il COVID-19 ha un periodo di incubazione molto breve . Ci vogliono circa due giorni dopo l'infezione perché una persona inizi a eliminare il virus.

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3- Gli specialisti sono stati in grado di verificare qualcosa che gli epidemiologi avevano già scoperto e cioè che le persone eliminano grandi quantità di virus prima di mostrare i sintomi.

4- In media, volontari giovani e sani nello studio hanno escreto il virus per sei giorni e mezzo , ma alcuni hanno escreto il virus per 12 giorni.

5- Le persone infette possono eliminare alti livelli di virus senza alcun sintomo.

6- Circa 40 ore dopo l'introduzione del virus, potrebbe essere rilevato nella parte posteriore della gola.

7- Ci sono volute circa 58 ore perché il virus compaia sui tamponi nasali, dove alla fine è cresciuto a livelli molto più alti.

8- Test di flusso laterale, test rapidi a casa, funzionano molto bene per rilevare quando una persona è contagiosa. Lo studio ha scoperto che questi tipi di test potevano diagnosticare l'infezione prima che fosse generato dal 70% all'80% del virus vitale.

L'analisi effettuata conferma molte delle ipotesi espresse dagli epidemiologi e dimostra, tra l'altro, l'importanza di indossare una mascherina quando una persona è infetta perché protegge chi si trova nelle vicinanze.

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo EFE

Chiu ha detto che ripeterà questo tipo di studio, dopo il successo ottenuto, ma questa volta nelle persone vaccinate infette dalla variante Delta per studiare la loro risposta immunitaria. Lo scienziato ha affermato che il suo team prevede anche di continuare a studiare persone che non si sono ammalate.

«Questo è ciò che è davvero interessante», ha detto. Circa la metà dei partecipanti allo studio non si è mai ammalata e non ha mai sviluppato anticorpi, nonostante abbia ricevuto esattamente la stessa dose del virus.

Tutti sono stati esaminati per gli anticorpi contro il virus strettamente correlato, come il virus originale della SARS. Quindi non era la protezione incrociata a tenerli al sicuro, era qualcos'altro.

«Ci sono molte altre cose che ci aiutano a proteggerci», ha detto Chiu. «Ci sono delle barriere nel naso. Esistono diversi tipi di proteine e cose che sono sistemi di protezione primordiali molto antichi , ed è probabile che abbiano contribuito a non infettarli, e siamo davvero interessati a cercare di capire cosa siano».

Comprendere quali altri fattori potrebbero essere in gioco potrebbe aiutarci a fornire una protezione più diffusa alle persone in caso di una futura pandemia.

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

Dr. Kathryn Edwards, specialista in malattie infettive pediatriche presso la Vanderbilt University che ha scritto un editoriale pubblicato insieme allo studio. La ricerca, ha detto, fornisce importanti informazioni sull'infezione e il contagio con il virus SARS-CoV-2.

I campioni di sangue e tessuti raccolti per lo studio continueranno ad essere analizzati nei prossimi anni, ha detto. «Penso che siano tutti nel congelatore, per così dire, e vengono farciti. Quindi penso che dovrebbe essere molto potente».

Alla fine, ritiene che lo studio abbia dissipato molte delle paure sugli studi sulle sfide umane e abbia aperto la strada ad altri.

«Non faremo studi di sfida nei neonati, e non lo faremo nei 75enni con malattia polmonare cronica», ha detto. Ma nelle persone giovani e sane, «Penso che questi siano studi che saranno utili», ha considerato lo specialista.

