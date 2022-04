Cinque candidature per pianificare un viaggio durante la Pasqua

Oggi ci sono app di viaggio che aiutano a rendere l'intero processo prima di arrivare a destinazione molto più semplice e da qualsiasi telefono cellulare.

Successivamente, Infobae offre 5 applicazioni che aiuteranno l'organizzazione di un'avventura imminente:

Banca viaggi

È uno strumento per calcolare e controllare i costi di un viaggio di lavoro, voli e prezzi alimentari con valutazioni basse, medie, alte o molto alte.

Consente di creare report sulle spese di viaggio in base ai pagamenti.

Tra i suoi servizi c'è la possibilità di trovare voli, oltre ad avere una guida di portineria 24 ore su 24. È possibile monitorare il chilometraggio e gestire le entrate tramite una scansione istantanea per inviare il denaro all'azienda.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

Pianchat

È un'applicazione di messaggistica all-in-one che consente agli utenti di esplorare, pianificare e coordinare viaggi di gruppo.

Gli utenti possono creare un'idea di viaggio, cercare hotel e voli, scoprire esperienze proposte, documenti e tariffe, quindi invitare amici e chattare in gruppo.

È facile creare un percorso intuitivo attraverso una carta di viaggio in cui è possibile includere attrazioni, ristoranti, hotel e persino piani aziendali, quindi creare sondaggi tra tutti i membri e infine dividere i costi.

PlanChat. (foto: MacSources)

TripIt

Questa è una sorta di agenda per aiutare a organizzare e condividere facilmente i viaggi di viaggio, inclusa la sincronizzazione automatica con i calendari dei dispositivi, se presenti, per modificare automaticamente eventuali modifiche che si verificano.

Dopo aver prenotato voli, hotel, auto a noleggio, trasferimenti, ristoranti, le informazioni possono essere salvate via e-mail in un «itinerario principale» creato appositamente per il viaggio, in modo che i passeggeri abbiano sempre il programma a portata di mano in qualsiasi momento durante la loro avventura.

Inoltre, i piani possono essere condivisi con altri. Consente inoltre di creare backup e salvare documenti importanti tramite un profilo viaggiatore a cui è possibile accedere con una password.

TripIt. (foto: App Store)

Viaggio Republic

Questa app ti consente di confrontare i prezzi per ottenere le migliori offerte, nonché di prenotare e acquistare senza costi aggiuntivi in un secondo momento.

Quando il profilo viene creato, il servizio segue i movimenti dell'utente per adattare le ricerche future in base alle sue preferenze che forniscono suggerimenti personalizzati.

Un'altra opzione è che, come le applicazioni precedenti, ti consente di collaborare con i colleghi, condividere idee, registrare note, inviare link, persino programmi alimentari.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

Trip Case

Questa applicazione imposta un percorso con dati come voli, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, istruzioni e controllo dei costi.

Attraverso l'e-mail il percorso verrà aggiornato automaticamente e con un semplice aspetto «Timeline», è possibile creare un profilo di viaggio, una richiesta di trasferimento, controllare le previsioni del tempo o cercare voli alternativi.

La cosa più interessante è che invia informazioni accurate e tempestive su terminali e gate d'imbarco e notifiche di eventuali modifiche apportate ai voli.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

