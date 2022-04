Billie Eilish ha reso omaggio al batterista Taylor Hawkins dei Foo Fighters cantando «Happier Than Ever» ai Grammy del 2022

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante americana Billie Eilish ha partecipato al gala dei Grammy 2022, in cui ha potuto registrare il suo nome su un megafono d'oro, poiché è nominata in 5 categorie ai premi National Academy of Recording of Arts and Sciences, quindi ha partecipato prima della cerimonia con un completamente nero, che evidenziava la parte cupa della cantante combinata con un'acconciatura raccolta e una frangia che le copriva parte della fronte. Inoltre, indossava occhiali che mostravano a malapena gli occhi dell'artista.

Tuttavia, già nella stanza in cui vengono assegnati i premi, la cantante è salita sul palco per eseguire la canzone per la quale può essere premiata stasera, ovvero: Happier Than Ever (Happier than Ever). Così Billie lo ha reso un momento emozionante, mentre ha sorpreso con un look completamente diverso da quello con cui è arrivata, mentre indossava una maglietta con il volto del defunto Taylor Hawkins, il batterista Foo Faghters.

A cui Eilish ha sollevato con orgoglio la camicia che l'ha accompagnata nella sua presentazione, considerata un atto sentimentale da parte della cantante, poiché è noto che la suddetta band è anche nominata in varie categorie del gala.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

