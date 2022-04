Vania Bludau e Mario Irivarren vengono catturati insieme dopo aver annunciato la fine della loro relazione: Si sono riconciliati?

Mario Irivarren e Vania Bludau erano al centro degli occhi dei media durante l'ultima settimana di marzo dopo che la modella ha sorpreso annunciando la fine della sua relazione romantica con l"ex reality dopo due anni di storia d"amore.

Sebbene all'inizio l'uomo d'affari non ne avesse parlato, è stato nel programma En Boca de Todos che ha finito per confermare la dichiarazione pubblicata dall'influencer sui suoi social network. L"ex «combattente» si è rifiutato di fornire dettagli sulla loro rottura, ma ha ribadito che la loro relazione era finita.

«Questo è più che chiaro, l'unica cosa da annunciare è che è finita. I dettagli e per i minori sono strettamente privati, non devono essere pubblici», ha detto l'ex membro di Esto es Guerra il 29 marzo.

Tuttavia, l'account Instagram ufficiale di Instarandula, diretto dal giornalista Samuel Suárez, ha condiviso alcune immagini in cui è possibile vedere Vania Bludau e Mario Irivarren di nuovo insieme. Entrambi avrebbero pranzato in un ristorante sulla spiaggia di Punta Hermosa in compagnia di un amico.

«Ciao Samu, ti mando le foto di Vania e Mario insieme a Punta Hermosa», si legge nella prima pubblicazione dove i modelli sono chiaramente visibili allo stesso tavolo.

Secondo i cosiddetti 'ratujas', che sono quelli che inviano le fotografie al giornalista, Mario Irivarren e Vania Bludau avrebbero trascorso l'ultimo sabato 2 aprile insieme nel sud di Lima. La verità è che con queste foto i netizen hanno iniziato a speculare su una possibile riconciliazione.

Finora, nessuno dei due ha usato i propri social network per negare o affermare quelli esposti dal portale. Vale la pena ricordare che durante un'intervista, l'ex membro di «Combate» ha indicato che non avrebbe avuto problemi a vedere i volti con la sua ex in qualsiasi evento abbiano al lavoro, poiché avrebbero concluso la relazione in buoni rapporti. Potrebbe essere stato così?

Ricorda che entrambe erano considerate una delle coppie più solide nel mezzo, perché anche se era una storia d"amore a distanza, hanno sempre avuto il tempo di visitarsi. O è venuta in Perù o lui stava andando negli Stati Uniti. La buona chimica che hanno mostrato sulle reti e nei programmi televisivi in cui erano ospiti era invidiabile, nulla avrebbe fatto pensare che la relazione sarebbe finita inaspettatamente.

(Foto: Instagram / Instarandula)

DICHIARAZIONE DI VANIA BLUDAU

Come ricorderete, Bludau ha fatto questo annuncio il 28 marzo, ore dopo che Amor y Fuego le si è avvicinato per chiederle della sua situazione con Mario Irivarren, poiché hanno notato che entrambi non si seguivano più su Instagram e la giovane donna aveva foto cancellate con lui.

«Oggi sono stato intercettato da un programma televisivo. E so che è stata colpa mia, perché se i sentimenti non mi avessero preso il sopravvento, nessuno mi cercherebbe per fare domande», ha detto la modella nel suo comunicato.

«Ho agito male cercando di fingere davanti alla telecamera e non credo che abbia funzionato bene. Mi dispiace. Fare questi annunci pubblici di un argomento così personale è noioso e triste ma è la cosa giusta da fare «si suppone», ha aggiunto la giovane donna e in seguito ha confermato la sua rottura.

«Ho preso la difficile decisione di porre fine alla relazione che avevo, anche se c'è molto amore da parte mia. Non darò alcun dettaglio, né alcun vecchio discorso e spero sinceramente che la mia decisione venga rispettata», ha concluso Vania, non prima di aver ringraziato chi ha letto la lettera.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

CONTINUA A LEGGERE