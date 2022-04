1 persona è rimasta uccisa e 37 è rimasta ferita dopo l'esplosione in una discoteca a Baku, in Azerbaigian

Un'esplosione impressionante si è verificata in una discoteca a Baku, in Azerbaigian

Una persona è morta e 37 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta domenica presto in una discoteca nella capitale dell'Azerbaigian, ha detto l'ufficio del procuratore generale del Caucaso di quel paese.

I soccorritori stavano cercando domenica mattina tra le macerie di una discoteca nella capitale azera dopo un'esplosione, ha riferito il Ministero delle situazioni di emergenza.

«Secondo i rapporti preliminari, alcune persone sono state uccise o ferite nell'incidente», ha detto il ministero in una nota sul suo sito web.

Ha aggiunto di aver «ricevuto informazioni di un'esplosione in una struttura situata in via Tarlan Aliyarbeyov» a Baku alle 03:00 ora locale. L'agenzia ha specificato che un incendio è stato spento in discoteca, il cui nome non è stato rilasciato.

«Una persona - Maya Ajundova, dipendente di questo stabilimento, 43 anni - è morta», ha detto la procura citata dall'agenzia di stampa pubblica russa RIA Novosti.

«Trentasette persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente», ha detto. Secondo fonti mediche citate dall'agenzia, tra i feriti ci sono un italiano e un senegalese.

Non era chiaro quante persone fossero all'interno della discoteca al momento dell'esplosione, ma la dichiarazione rileva che erano in corso operazioni di ricerca e soccorso.

Il ministero ha pubblicato sul suo sito web le foto dei soccorritori tra i resti di un edificio.

Numerosi video sono stati diffusi sui social network sul fatto che l'entità dell'esplosione è evidente.

Nelle prime pubblicazioni puoi vedere il fondo del luogo in fiamme mentre alcune persone cercano di entrare per salvare coloro che sono rimasti intrappolati.

Nei video puoi anche ascoltare le grida disperate e le grida di chi sul posto chiede aiuto.

Altre pubblicazioni mostrano la presenza di funzionari della sicurezza e di forze di soccorso per prendersi cura delle persone colpite.

L'ondata dell'esplosione ha causato danni anche alla periferia dei locali. Sulla strada si possono vedere auto con danni e resti di oggetti e detriti irrigati.

In mezzo al caos evidente della situazione, alcune persone vanno in giro cercando di evitare il palco per incontrare coloro che stavano incontrando o aiutare coloro che sono sdraiati sul pavimento.

(Con informazioni fornite dall'AFP)

