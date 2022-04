Sciopero dei trasporti: sono gli accordi tra governo e sindacati dopo la crisi in varie regioni

Di fronte alla crisi che si presenta dopo l'arresto dei vettori e le varie manifestazioni, il ramo esecutivo ha deciso ridurre il pagamento della tassa selettiva al consumo (CSI) ai carburanti fino al 90%, attraverso un decreto supremo che potrebbe essere approvato questa settimana, ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), Oscar Graham.

Durante l'ultimo sabato, rappresentanti del governo, dei sindacati dei trasporti e degli agricoltori, si sono riuniti al Wanka Coliseum di Huancayo, per discutere su come uscire da questa situazione. Detto questo, il ministro Graham ha indicato che la misura risponde alla crisi internazionale che colpisce il prezzo del carburante e del cibo, che colpisce principalmente le persone con risorse ridotte.

«Il ministero dell'Economia e delle Finanze sta prendendo la decisione, insieme al Consiglio dei ministri, di ridurre, scagionare, del 90%, il pagamento dell'imposta selettiva sui consumi sui carburanti, attraverso un decreto supremo che possiamo emanare questa settimana», ha detto.

A questo proposito, Graham ha assicurato che la riduzione del CSI genererà minori entrate per il fondo fiscale, per un importo di circa 250 milioni di suole al mese, quindi, ha detto, verrà effettuata una valutazione permanente del prezzo del carburante per tornare alla piena riscossione della suddetta tassa quando il la situazione si normalizza.

ESONERARE L'IGV PER IL CIBO

Continuando il dialogo, il capo del MEF ha affermato che un disegno di legge sarà presentato al Congresso della Repubblica per esentare l'imposta generale sulle vendite (IGV) dei prodotti che hanno una componente maggiore nel paniere dei consumatori di base come pollo, uova, farina e noodles.

A questo proposito, ha precisato che l'iniziativa legislativa sarà approvata questa settimana dal Consiglio dei ministri in modo che il Parlamento possa accelerare questa proposta il prima possibile ed essere attuata immediatamente.

Inoltre, ha sottolineato che l'intera catena di produzione deve essere influenzata affinché l'esenzione IGV funzioni. Nel caso del pollo, ha spiegato, deve includere il mais.

Graham ha anche detto che attraverso il Fondo per l'inclusione dell'energia sociale (FISE) il bonus per il pallone a gas è stato aumentato da 20 a 25 suole.

Danni a Huancayo dovuti all'arresto dei vettori.

ACCORDI TRA IL GOVERNO E LE CORPORAZIONI DEI TRASPORTI DI JUNÍN

Dopo diversi giorni di proteste in cui varie regioni sono state danneggiate dallo sciopero dei trasporti, l'Esecutivo ha concordato vari accordi con rappresentanti dei settori dei trasporti e dell'agricoltura per dare impulso allo sviluppo della regione centrale del paese.

Attraverso un atto firmato, i cittadini sono stati informati che l'imposta sui consumi selettivi (ISC) sarà limitata del 90% su base temporanea; inoltre, un disegno di legge per limitare il CSI al consumo sarà presentato per tre mesi su base provvisoria, mentre vengono applicate misure complementari.

Inoltre, è stata annunciata l'approvazione del decreto di emergenza che consentirà l'uso di latte fresco nella produzione di prodotti lattiero-caseari, limitando l'uso di latte in polvere che andrà a beneficio dei piccoli produttori di bestiame a livello nazionale.

Seguendo questa linea, l'estrazione del guano dall'isola e la sua vendita a un prezzo sociale aumenterà da 20.000 tonnellate a 100.000 tonnellate all'anno; inoltre, la vendita di guano dell'isola all'estero sarà ridotta, lasciando lo stesso per la domanda interna, all'89%.

Tra gli accordi stabiliti con la comunità di Huancayo, è stato anche notato che i lavori continueranno con le organizzazioni del caffè della Foresta Centrale per lo sviluppo della catena di produzione. È stato anche annunciato che si lavorerà per aumentare il salario minimo di sussistenza per migliorare la cura dei bisogni primari delle famiglie. (Con informazioni di Andina).

