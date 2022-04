Perché Hector Herrera potrebbe mancare la Champions League

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

Gli ottavi di finale della Champions League stanno per essere giocati e uno dei calciatori messicani che ha avuto una prestazione eccezionale nella competizione è Héctor Herrera. Ora l'elemento dell'Atletico Madrid sarebbe in dubbio per l'impegno che i colchoneros avranno contro il Manchester City.

Dopo la sua partecipazione con la squadra nazionale messicana alle qualificazioni ai Mondiali, Herrera ha presentato un certo disagio muscolare. Una volta lasciato la concentrazione Tri è tornato con la sua squadra e durante una delle sessioni di allenamento ha avuto un disturbo muscolare, quindi da mercoledì 30 marzo non ha più avuto attività con il club.

Ora pochi giorni prima che si giochi la Champions League, Herrera potrebbe mancare l'impegno a causa dell'infortunio. Sebbene finora il club non abbia pubblicato alcun rapporto medico sulla sua situazione, il suo disturbo muscolare potrebbe portarlo via dai tribunali per un po '.

Questa domenica, 4 aprile, gli sono stati somministrati esami medici per determinare la gravità del suo disturbo o aprirgli la possibilità di competere nella gara di andata della Champions League. Altrimenti, il centrocampista messicano mancherebbe la prima partita del torneo.





*Informazioni in fase di sviluppo