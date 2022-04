«Non viviamo in una dittatura?» : Antonio Attolini presenterà il documentario che promuove la revoca del mandato

Questa domenica, 3 aprile, si terrà la 64a edizione dei Grammy Awards, il premio più atteso nell'industria musicale; tuttavia, l'agenda messicana avrà una presentazione speciale, perché a Capital 21, alle 20:00 (ora centrale del Messico), il documentario «Revoca, chi è la voce della democrazia?» .

Il materiale audiovisivo è realizzato da specialisti e mira a presentare che la democrazia in Messico, con l'arrivo al potere di Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «sta progredendo e progredendo bene».

Antonio Attolini, Elisa Godínez e Violeta Vázquez sono i principali promotori di questo materiale che valorizza il ruolo della Revoca del Mandato nella vita pubblica del Paese. A questo proposito, i relatori hanno affermato che non si limiteranno a rivedere questo esercizio consultivo con una prospettiva immediata, ma parteciperanno più profondamente al fenomeno della democrazia in Messico.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Sotto questo postulato, hanno sottolineato di aver persino consultato i detrattori dell'amministrazione AMLO e che sono attualmente attivi sia nel Partito rivoluzionario istituzionale (PRI) che nel Partito d'azione nazionale (PAN). Per questo motivo, nel documentario saranno presenti voci come il deputato Santiago Creel, il senatore Damián Zepeda o l'artista PRI César Camacho Quiroz.

Attolini Murra ha sottolineato che avere la possibilità di deporre un presidente attraverso un meccanismo consultivo e orchestrato da istituzioni messicane aumenta il livello di democrazia. Critica anche la strategia esercitata dalla cosiddetta opposizione politica (PRI, PAN, PRD e MC).

Per quanto riguarda le critiche all'opposizione, Attolini ha sottolineato che sono altamente prevedibili, questo perché ha sostenuto che «una persona investita convoca in strada più persone del suo progetto politico» e, di conseguenza, «la sua strategia è di non partecipare per non perdere».

Con questa logica, ha sottolineato l'ironia nello slogan: «difendere la democrazia significa non partecipare ai suoi processi», che viene presentato come la strategia dei promotori di agende politiche non Q4. «Quello che verrà fuori a dire è che se hanno votato il 20, 30 o 40% del registro del paese, allora, e ovviamente, il resto che non ha partecipato li ha 'ascoltati', 'non sono caduti nelle trappole di López», ha dichiarato all'SDP Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Per quanto riguarda questa posizione, molti attivisti dell'opposizione hanno dichiarato che la revoca del mandato è una strategia politica di López Obrador per ratificare la sua popolarità; tuttavia, il senatore del PAN Damián Zepeda ha indicato che dovrebbe partecipare.

Il 7 marzo, il legislatore di Acción Nacional ha risolto i dubbi che i cittadini avrebbero sollevato in relazione alla revoca del mandato. A questo proposito, ha affermato che, a suo avviso, la dinamica che l'Istituto elettorale nazionale (INE) svolgerà il 10 aprile è un esercizio democratico positivo per i cittadini messicani.

Con questa prospettiva, il panista si è detto convinto che l'amministrazione federale della cosiddetta 4T sia un cattivo governo e che se c'è la possibilità di deporre attraverso un esercizio partecipativo e legale, allora così sia, «ecco perché mi piace la revoca del mandato, perché sono un democratico».

Uno dei dubbi che ha chiarito era se con la Revoca ci sia la possibilità che López Obrador venga rieletto presidente del Messico, cosa che è stata categoricamente negata e ha spiegato il quadro giuridico che lo impedisce e come questa fallacia non affronti alcun contesto vicino ad esso, né quello di Venezuela, poiché i processi non sono correlati.

