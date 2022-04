Marbelle ha fatto male nel suo primo concerto dopo la lotta con Francia Márquez

La cantante Marbelle è stata recentemente sotto gli occhi del pubblico, a causa dei suoi continui trilli, molti dei quali considerati razzisti, contro la candidata alla vicepresidenza Francia Márquez e il candidato presidenziale Gustavo Petro.

Bene, in mezzo a tutti i momenti mediatici che l'interprete di Necklace of Fine Pearls ha vissuto, ha confermato alcune date nel paese, tra cui la Fiera ExpomaLocas di Villavicencio, che si è tenuta lo scorso fine settimana e da cui è stato registrato un video pubblicato sui social network e mostrando la frequenza minima che ha avuto. il concerto.

Nell'audiovisivo puoi vedere come solo un piccolo gruppo di persone assista alla presentazione del cantante, che può essere visto solo sui grandi schermi.

Secondo le informazioni di RCN, nei giorni precedenti l'evento alcuni cittadini hanno chiesto al governo di Meta di annullare la presentazione de la vallecaucana, tuttavia, il concerto è andato avanti.





Il culmine più recente della relazione si è verificato pochi giorni fa quando la Francia ha voluto mostrare l'altra guancia: ha dimostrato la sua ammirazione, rispetto e apprezzamento per la technocarrilera, un genere da lei creato e che le ha dato la popolarità di cui gode dagli anni '90. La leader sociale ha anche confessato di aver fatto un provino per entrare nel programma del concorso musicale Factor X quando la cantante era uno dei giurati, un tentativo che si è rivelato infruttuoso.

A questo, il cantante ha risposto: «Ti invito a discutere con i tuoi avversari signora, non con me! Vai a dare un abbraccio ANCESTRALE a PETRO E BOBOLIVAR... che la stanno lasciando molto male! (...) In modo che mi stia dedicando tutti i tweet... mostra solo il grande fan che si unisce a lui per aver usato il mio nome».

In un altro trillo ha detto a Marquez che «Spero che un giorno tu possa capire che non è un problema di COLORE... Spero che tu possa capire che stiamo semplicemente percorrendo strade molto diverse! ».

La cantante inoltre non ha smesso di rispondere agli altri utenti della rete che, lungi dal criticare le sue parole, celebrano la «sincerità» che ha dimostrato all'attivista premio Goldman, considerata il premio Nobel per l'ecologia.

Di fronte a uno dei trilli di una follower che ha sottolineato come i sostenitori di Marquez starebbero condividendo i suoi ritratti su Twitter e taggando sistematicamente Marbelle, ha assicurato che «mi stanno molestando».

Quando un detrattore le ha ricordato che Francia Márquez ha vinto tutti i tipi di meriti con la sua formazione e attivismo, contro l'unico talento che ha la regina della tecnocarilera, ha risposto «Hahahahahahahahahahaha Abbiamo anche un premio Nobel per la pace! (sic)».

Ha anche condiviso, con un'emoji che ride, un tweet sulla partecipazione di Marquez al reality show: «È stato presentato sul fattore x? Voglio dire, hai sempre desiderato essere famoso?» . Ha poi fatto questo commento al riguardo:

Sul fattore X gli ho detto di NO! E oggi te lo ripeto... -NON CONTINUERAI CON NOI! 😂

Tutto è iniziato quando Marbelle aveva assicurato:

«Non mi dai fiducia né mi rappresenti in alcun modo... Non farmi il discorso a buon mercato con cui vuoi ingannare la gente». In risposta, la Francia ha dichiarato:

«Cara @Marbelle30 non capisco come mi odi senza conoscermi, come diffidi di me se non abbiamo mai avuto modo di intrecciare un rapporto di amicizia. Lascia che ti dica che al contrario, ti ammiro da quando ero adolescente», ha detto, aggiungendo in seguito che, «Qualche anno fa ero uno dei milioni di giovani che non vedevano l'ora di fare un'audizione in cui eri come insegnante di musica, insieme a Juan Carlos Coronel e José Gaviria selezionavano giovani persone che avrebbero partecipato a X Factor (Reality dal canale RCN)».

