L'Ucraina ha trovato 410 corpi di civili uccisi dalle truppe di Putin nei territori recuperati vicino a Kiev

L'ufficio del procuratore generale ucraino domenica ha stimato in 410 il numero di corpi di civili recuperati finora nella periferia nord di Kiev in seguito al ritiro delle truppe russe.

«410 corpi di civili assassinati sono stati finora rimossi dal territorio della regione di Kiev», ha annunciato il procuratore generale Iryna Venediktova in un post su Facebook, secondo l'agenzia Ukrinform.

«I pubblici ministeri e altri specialisti hanno finora esaminato 140", ha aggiunto, spiegando che gli investigatori stanno collaborando con la popolazione locale alla ricerca di testimoni, vittime e prove grafiche come foto o video.

«Le persone sono spaventate, stanche e tormentate, hanno sperimentato l'orrore», ha scritto Venediktova, specificando che ci vorrà «tempo e un approccio professionale» per documentare tutto correttamente e non perdere l'occasione di punire i responsabili.

Questa domenica, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva annunciato che, sebbene sia ancora in corso la ricerca e la raccolta di corpi a Bucha e nel resto della periferia nord di Kiev che erano sotto il controllo russo, «centinaia» di corpi sono già stati trovati.

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer) REUTERS

Kuleba ha aggiunto di aver chiesto alla Corte Penale Internazionale (CPI) di inviare una missione conoscitiva per documentare e perseguire le atrocità commesse.

Secondo il governo ucraino, secondo le immagini dei media, i corpi delle vittime indossano abiti civili e molti di loro sono legati e sembrano essere stati colpiti alla testa.

Il sindaco di Bucha ha annunciato ieri che, dopo il ritiro delle truppe russe il 31 marzo, le autorità locali hanno seppellito circa 280 corpi in una fossa comune perché non potevano utilizzare il cimitero municipale per questo scopo.

Le immagini delle strade di Bucha disseminate di corpi hanno causato costernazione in Europa e sono state condannate dai leader europei, che hanno chiesto un'indagine su possibili crimini di guerra da parte della Russia.

Il capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, ha detto domenica che la visione di più corpi civili sparsi per le strade di Bucha, in Ucraina, è» un pugno allo stomaco».

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer) REUTERS

«Non puoi fare a meno di vedere queste immagini come un pugno allo stomaco», ha detto Blinken alla CNN il giorno dopo che si sono diffuse immagini orribili di Bucha, una città ucraina recuperata dalle forze russe.

«Questa sarà la realtà quotidiana finché la brutalità della Russia contro l'Ucraina continuerà», ha aggiunto.

Da parte sua, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che gli omicidi di civili a Bucha sono «orribili».

«È una brutalità contro i civili che non vediamo in Europa da decenni, ed è orribile e assolutamente inaccettabile», ha detto anche Stoltenberg alla Cnn.

In precedenza, il capo dell'Unione europea, Charles Michel, aveva promesso ulteriori sanzioni contro Mosca condannando le «atrocità» compiute dalle forze russe al di fuori della capitale dell'Ucraina, Kiev.

«Scioccato dalle inquietanti immagini delle atrocità commesse dall'esercito russo nella regione liberata di Kiev #BuchaMassacre», ha scritto su Twitter il capo del Consiglio europeo, Michel. «L'Ue sta aiutando l'Ucraina e le Ong a raccogliere le prove necessarie per la loro azione penale nei tribunali internazionali», ha detto.

(Con informazioni fornite da EFE)

