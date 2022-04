L'Ucraina ha registrato nuovi attacchi russi durante l'alba sulla città costiera di Odessa

View of an explosion, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, near Dnipro, Ukraine February 24, 2022 in this image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Una serie di esplosioni è stata ascoltata domenica mattina a Odessa, una città costiera nel sud-ovest dell'Ucraina, varie fonti hanno indicato e un giornalista dell'AFP ha notato.

Le esplosioni sono state avvertite intorno alle 06:00 (ora locale) e hanno causato almeno tre pennacchi di fumo nero con fiamme visibili, apparentemente in un'area industriale di questo porto strategico sul Mar Nero.

Un impiegato dell'hotel in centro ha detto di aver sentito un aereo, ma un militare vicino al luogo di una delle esplosioni ha indicato che si trattava di un razzo o di un missile.

«La regione di Odessa fa parte degli obiettivi prioritari del nemico. Il nemico continua la sua perfida pratica di attaccare infrastrutture sensibili», ha detto Nazarov, che ha ribadito il divieto di segnalare la posizione o i danni causati dagli attacchi.

Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, ha scritto su Telegram: «Odessa è stata attaccata per via aerea. In alcune aree si osservano incendi. Alcuni missili sono stati abbattuti dalla difesa aerea».

Da parte sua, il consigliere del consiglio comunale di Odessa, Petro Obukhov, ha condannato sul suo profilo Facebook l'attacco delle truppe russe e ha assicurato che la città non dimenticherà né perdonerà nulla.

«Il nemico ha effettuato un attacco missilistico a Odessa. Uno degli obiettivi era un serbatoio di carburante. Non dimenticheremo né perdoneremo nulla», ha detto.

IL BLOCCO CONTINUA

Nonostante abbia perso il controllo sulle aree vicine alla capitale, le forze navali russe mantengono il blocco della costa ucraina nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, impedendo all'Ucraina di rifornirsi via mare, secondo l'ultimo rapporto dell'intelligence del Ministero della Difesa britannico.

La Russia conserva ancora la capacità di tentare un atterraggio anfibio, ma è probabile che quell'operazione abbia i suoi rischi a causa del tempo che le forze ucraine hanno dovuto prepararsi, aggiunge il rapporto pubblicato questa domenica.

Le mine che potrebbero trovarsi nel Mar Nero rappresentano un rischio per l'attività marittima , aggiunge.

Sebbene l'origine di queste mine non sia ancora chiara, la loro presenza è quasi certa a causa dell'attività navale russa nell'area e dimostra come l'invasione russa dell'Ucraina influisca sugli interessi civili.

(Con informazioni fornite da AFP ed EFE)

