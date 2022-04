L'INM ha chiesto ai migranti in transito in Messico di non autolesionarsi o di essere ostaggi di terzi

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

Nelle ultime settimane, i migranti che sono (per lo più) di passaggio attraverso il Messico, la maggior parte dei quali centroamericani e di origine haitiana, hanno fatto ricorso a una pratica di protesta contro quello che considerano scarso o nessun sostegno da parte delle autorità nazionali: le cuciture a labbro o gli scioperi della fame. Detto questo, le autorità messicane per l'immigrazione li hanno invitati a non autolesionarsi, considerando che sono diventati ostaggi degli interessi di terzi.

«L'Istituto nazionale per le migrazioni (INM) del Ministero dell'Interno invita i migranti a non autolesionarsi o diventare ostaggi di interessi di terzi, che affermano di difendere i loro diritti umani, ma li motivano a commettere azioni che danneggiano la loro integrità fisica e psicologica», ha detto l'agenzia domenica attraverso una dichiarazione.

L'INM ha anche affermato di essersi rammaricato di questa pratica nel cercare l'attenzione delle autorità e ha insistito sul fatto che le leggi e i regolamenti messicani in questo settore stabiliscono percorsi e istanze di assistenza per mantenere una migrazione sicura, ordinata e regolare.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Come soluzione, l'istituto ha proposto che i migranti si rechino nei suoi uffici per regolarizzare la loro situazione, «come hanno fatto altri che sono partiti nella stessa carovana di Tapachula, compresi gruppi vulnerabili come donne, minori, anziani o persone con disabilità», hanno detto quando hanno deciso su una politica migratoria che «rispetta i diritti umani, affronta le loro cause e rispetta le norme stabilite dalla legge».

L'episodio più recente di questo tipo di protesta da parte dei migranti si è verificato venerdì scorso, quando sette membri della carovana chiamata «viacrucis migranti», stanchi di rimanere bloccati nella città del Chiapas di Tapachula per settimane, persino mesi, senza che la loro situazione fosse risolta, si sono cuciti le labbra con ago e filo, mentre avvertendo che da quel momento in poi, ogni ora un gruppo di persone all'interno della carovana, secondo finora quest'anno, avrebbe replicato l'azione.

La sua intenzione è di fare pressioni sulle autorità affinché forniscano loro i documenti che consentano loro di viaggiare liberamente attraverso il Messico, per raggiungere gli Stati Uniti, dove intendono chiedere asilo.

Il venezuelano Edwin Camacho, uno dei suddetti migranti, ha avvertito che manterranno la loro protesta di suturarsi le labbra fino a quando le loro richieste di ottenere lo status legale nel paese non saranno riecheggiate e se non lo faranno continueranno con quella pratica.

«Non vogliamo problemi e violenza, vogliamo solo che ci diano il passo», ha detto Camacho a Efe.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Nel frattempo, il connazionale Matías González, originario del Venezuela, ha chiesto al governo del Messico di aiutarli ad andare avanti perché il loro obiettivo non è rimanere nel Paese.

«Abbiamo chiesto una condotta sicura per lasciare la città, in quanto è stato difficile seguire il nostro percorso (verso gli Stati Uniti)», ha detto.

Prima di questa azione, i membri della carovana di migranti hanno fatto lo sciopero della fame quando sono arrivati nella comunità di Álvaro Obregón, dopo essersi scontrati due volte con agenti della Guardia Nazionale (NG) e personale addetto all'immigrazione nella città di Tapachula.

Le autorità federali hanno arrestato quasi 200 migranti, tra cui bambini e donne incinte, segmentando la carovana.

La situazione è critica in quanto le autorità dell'Istituto Nazionale delle Migrazioni (INM) mantengono un posto di blocco all'ingresso principale della comunità per impedire loro di lasciare questo villaggio.

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

Precisamente, questo venerdì 1 aprile, centinaia di migranti sono usciti da Tapachula, per raggiungere Città del Messico per regolarizzare il loro status di immigrazione, ma dopo pochi chilometri si sono scontrati con le autorità federali.

Questo nuovo convoglio, chiamato per la sua vicinanza alla Settimana Santa come «la Via Crucis dei Migranti», è partito intorno alle 07:00 ora locale da questa città al confine con il Guatemala, dove migliaia di migranti sono rimasti bloccati per settimane e persino mesi.

Il contingente, composto da uomini, donne e bambini, ha preso le valigie e si è messo per le strade della città verso l'autostrada costiera del Chiapas per dirigersi verso la capitale, a più di mille chilometri di distanza.





