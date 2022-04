Lettonia, Estonia e Lituania hanno smesso di importare gas russo come rappresaglia per l'invasione dell'Ucraina

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. 21 mayo 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Il direttore dell'operatore lettone di stoccaggio del gas naturale ha riferito sabato che i paesi baltici non importano più gas naturale russo. «Dal 1 aprile, il gas naturale russo non sta più fluendo in Lettonia, Estonia e Lituania», ha dichiarato Uldis Bariss, amministratore delegato di Conexus Baltic Grid alla radio.

«Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che ci possa essere fiducia nelle forniture dalla Russia, l'attualità ci mostra chiaramente che non c'è più alcuna fiducia», ha aggiunto.

Bariss ha anche affermato che il mercato baltico è attualmente rifornito da riserve di gas immagazzinate sottoterra in Lettonia.

La mossa arriva in un momento in cui il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di imbrigliare la potenza energetica del suo Paese. Di fronte alla paralisi dell'economia russa a causa delle sanzioni internazionali, Putin ha avvertito i paesi membri dell'Unione europea (UE) che avrebbero dovuto aprire conti in rubli per pagare il gas russo.

Mentre gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di petrolio e gas russi, il blocco europeo - che ha ricevuto circa il 40% delle sue forniture di gas dalla Russia nel 2021 - ha mantenuto le consegne da Mosca.

Il presidente della Lituania, Zingari Nauseda, ha chiesto al resto dell'UE di seguire l'esempio dei paesi baltici.

«A partire da questo mese non c'è più gas russo in Lituania», ha scritto su Twitter. «Anni fa il mio Paese ha preso decisioni che oggi ci permettono di rompere senza dolore i legami energetici con l'aggressore», ha aggiunto. «Se possiamo farlo, lo può fare anche il resto d'Europa», ha detto.

MISURE DA WASHINGTON

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto venerdì che più di 30 Paesi si sono uniti al suo nel liberare le loro riserve petrolifere per stabilizzare il mercato scosso dall'invasione russa dell'Ucraina.

«Questa mattina, più di 30 paesi in tutto il mondo sono stati chiamati a una riunione straordinaria e hanno deciso di rilasciare sul mercato decine di milioni di barili di greggio aggiuntivi», ha detto Biden in un messaggio della Casa Bianca.

Ha anche dichiarato che il suo governo aveva creato più posti di lavoro durante i primi 14 mesi del suo mandato di qualsiasi presidente della storia. «La nostra economia è passata dall'essere sulla strada della ripresa all'essere in movimento», ha affermato il presidente.

Come ha spiegato, a marzo sono stati creati 431.000 posti di lavoro, al di sotto delle aspettative ma segnando l'undicesimo mese consecutivo con aumenti di oltre 400.000 posti di lavoro al mese, la striscia più lunga dal 1939.

Pertanto, con il calo delle infezioni della variante Omicron di COVID-19 dalla fine di gennaio, l'economia statunitense ha creato 1,68 milioni di posti di lavoro nel primo trimestre o una media di 562.000 posti di lavoro al mese.

