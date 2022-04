La campagna di propaganda lanciata dall'esercito venezuelano in seguito alle gravi accuse del Capo del Comando Sud degli Stati Uniti

Il Generalato venezuelano non prende alla leggera le parole del capo del Comando meridionale degli Stati Uniti, Laura Jane Strickland Richardson, che invita l'amministrazione Nicolás Maduro a partecipare attivamente «alle attività di traffico di droga e ad ospitare gruppi terroristici regionali all'interno dei suoi confini. ». Questo spiega la forte campagna propagandistica che i social network e i media delle forze armate nazionali bolivariane (FANB) hanno dispiegato per cercare di dimostrare che il regime venezuelano affronta trafficanti di droga e gruppi irregolari.

L'obiettivo principale di questa campagna è alimentato dalle attività svolte nello stato di Apure e il suo propagandista più audace è il Comandante Operativo Strategico (Ceofanb) GJ Domingo Hernández Lárez, che ha inventato il termine TANCOL (terroristi colombiani, assassini, trafficanti di droga) e display giornalieri fotografie e video, con scene, delle attività svolte dal FANB.

Non è un caso che Laura J. Richardson, che ha una carriera militare di 35 anni, sia un generale a quattro stelle e detiene il più alto grado del generalato nei ranghi militari degli Stati Uniti, di cui attualmente ce ne sono solo 45. All'udienza dei Commandos del Nord e del Sud, il 24 marzo 2022, dove sono stati analizzati i diversi conflitti globali, l'accento è stato posto sul Venezuela, essendo rilevante che Richardson abbia menzionato le organizzazioni di guerriglia FARC ed ELN come gruppi irregolari nel territorio venezuelano.

Queste due organizzazioni, l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e i dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), conducono, dal 30 dicembre 2021, una feroce guerra per il controllo del territorio nella striscia di confine che copre, da parte venezuelana, lo stato Apure e dall'altro il Dipartimento colombiano di Arauca.

La generala Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur

Sebbene il capo del Comando del Sud (Southcom) abbia parlato della crisi umanitaria del Venezuela come una delle peggiori dell'emisfero, ciò che è importante è che abbia descritto ciò che sta accadendo come «una grave minaccia per la sicurezza della regione». Non manca di menzionare il Venezuela insieme a Cuba, quando si parla di minacce.

Ciò che dimostra che gli Stati Uniti stanno osservando con molta attenzione ciò che sta accadendo nel sud del continente è che Richardson ha sottolineato che la settimana prima che la Russia invadesse l'Ucraina, «il vice primo ministro russo Yuri Borisov ha visitato Venezuela, Nicaragua e Cuba, nazioni che mantengono stretti legami con la Russia e che offrire alla Russia un punto d'appoggio nell'emisfero occidentale».

È così che il generale americano rivela che gli Stati Uniti stanno monitorando «l'influenza della Russia sull'area», anche se continua a descrivere la Russia come una minaccia per l'America Latina e «sta aumentando i suoi impegni nell'emisfero, mentre Putin cerca di mantenere aperte le sue opzioni e relazioni nel nostro quartiere».

Parlando davanti al Comitato per i servizi armati del Congresso degli Stati Uniti, Richardson ha espresso la sfida posta agli Stati Uniti dall'avanzata della Russia e principalmente della Cina sull'America Latina, avvertendo che «l'influenza negativa della Cina in questa regione potrebbe presto assomigliare all'influenza predatoria e che ora ha in Africa».

La campaña del Ceofanb 'Apure es nuestro'

Tancol?

Il Comandante Operativo Strategico delle Forze Armate è il vero potere di comando nell'istituzione militare, e in Venezuela la carica è ricoperta dal generale in capo Domingo Hernández Lárez, un ufficiale che è venuto per merito di salire nei diversi gradi. A differenza del precedente comandante strategico, l'ammiraglio in capo Remigio Ceballos Ichaso, il generale Hernández ha origini e aveva goduto di leadership, ma sembra fuori posto nella posizione importante.

Mentre era Comandante dell'Esercito, la guerra è stata combattuta, tra marzo e aprile 2021, dove le Forze Armate sono state sconfitte dai dissidenti delle FARC nello stato di Apure; l'alto ufficiale si è concentrato sulla campagna che ha definito «Ho anche il mio carro armato», un'interessante attività per salvare il sistema di armi dell'esercito che è stata successivamente esteso agli altri componenti, ma era un'attività che poteva essere svolta da qualsiasi altro ufficiale, non il comandante generale del primo componente del FANB, nel quadro della guerra che i guerriglieri intrapresero contro i militari venezuelani, alcuni furono rapiti, altri feriti e 16 uccisi.

Forse perché quella campagna gli ha dato il riconoscimento all'interno della FANB e nell'alto governo, al generale Hernández Lárez piacevano i video con messaggi, musica, alcuni con la voce di Hugo Chavez o la dichiarazione di un ufficiale, così come le fotografie con i militari in scenari di guerra.

Da allora, il capo del Ceofanb ha pubblicato numerosi messaggi sui social network, concentrandosi per settimane su quelli relativi alla lotta al traffico di droga, cercando di dimostrare che le Forze Armate hanno una lotta frontale contro i trafficanti di droga e i gruppi irregolari che non osa chiamare guerriglia ma Tancol.

Ieri Hernández ha detto che «il FANB ha avviato un corso di corrispondenza di guerra per istruire, addestrare e unire i giornalisti che accompagneranno le unità militari sull'asse transfrontaliero nel lavoro di combattimento irregolare», il che dimostra l'interesse che ha per il suo lavoro propagandista.

Destrucción de pistas de aterrizaje de aeronaves del narcotráfico

Contro il narcotraffico

Alcuni dei messaggi che pubblica sono interessati a dimostrare l'interesse che le forze armate e il regime venezuelano hanno nella lotta contro i trafficanti di droga, sebbene quasi sempre ci siano solo campi vuoti, aeroplani senza piloti, piste di atterraggio senza aeroplani, ecc.

Diamo un'occhiata ad alcuni di questi messaggi: «FANB nell'ambito dell'operazione Bolivarian Shield 2022 Vuelvan Caras continua a scoprire strutture per il traffico di droga sul nostro suolo che sfruttano la natura intricata e lontana delle nostre riserve forestali e la permeabilità del loro paese. Tutto è stato trovato Made in Colombia».

«URRA Amazonas, alla ricerca del settore affidato allo stato Apure, individua materiali e attrezzature utilizzati dai narcoterroristi colombiani per elaborare i loro prodotti di morte e distruzione! FANB dimostra una lotta efficace contro la droga».

«URRA Trujillo individua il laboratorio di cocaina, Edo Apure: 800 kg di soda caustica, 600 litri di acido solforico, 700 litri di acido cloridrico, 500 Kg di nitrato di ammonio, 800 litri di acetone, 900 kg di urea, 300 kg di zolfo micronizzato, 200 kg di polvere di carbone Made in Colombia».

«URRA Carabobo smantella 12 ordigni esplosivi nel comune di Páez all'interno della foresta nativa delle Apuree. Gli invasori TANCOL saranno espulsi dal coraggioso popolo di Bolivar!»

«La milizia Bolivariana Centrale nelle operazioni di ricerca e rintracciamento sovrane prende il campo TANCOL dedicato alla produzione di cocaina con attrezzature e materiali Made in Colombia. Dove la gente può crescere la patria!»

La Fuerza Armada ha destruido varios campamentos de las disidencias de las FARC en Apure

«Operazione Bolivarian Shield «Catatumbo» nello stato di Zulia il FANB nella sua lotta contro il traffico di droga rintraccia un nascondiglio di cocaina nel Comune di Semprún».

«URRA Táchira nel quadrante assegnato distrugge il campo TANCOL nel nostro territorio sovrano! Apure è nostro!»

«FANB pattuglia e perquisizioni nel settore di Santa Rita del Comune di Páez, URRA Monagas ha localizzato e smantellato un ordigno esplosivo di tipo bombona-colombiano con più di 25 Kg di polvere da sparo, posto su un marciapiede dal TANCOL per attaccare i passanti.»

«La forza della paura impiantata nell'area dai terroristi colombiani della droga con trappole esplosive è stata determinante nell'abituare i villaggi alla passività per paura di rappresaglie, FANB continua a cercare nelle foreste per localizzare e distruggere i campi».

«URRA Anzoátegui del FANB individua 500 kg di polvere con alluminio, 50 metri di Mecha Lenta, 251 caricatori di fucili 5.56 ed esplosivi improvvisati nella tana TANCOL. Ecco i bambini del Venezuela che difendono il nostro territorio».

«FANB continua a esercitare la sovranità e distruggere tutti i tipi di infrastrutture terroristiche del traffico di droga colombiano e disinnescare esplosivi posti sulle nostre tracce per umiliare la nostra popolazione venezuelana! Apure è il Venezuela! Esci dal TANCOL della nostra terra!»

«URRA «Sucre» cattura materiale bellico TANCOL a Guafitas, comune di Páez. Apure è nostro, non accettiamo l'ingerenza di invasori di qualsiasi natura nel nostro territorio nazionale! Il Venezuela appartiene ai venezuelani!»

«Nel settore Caño Hondo, Comune di Páez dello stato di Apure, nella pattuglia e nel controllo degli URRAS Guárico e della Milizia Capitale del FANB, è stato trovato un serbatoio TANCOL all'interno delle foreste della galleria con: 50 fusti da 220 litri con acetone e 50 fusti con tiner per un totale di 22.000 litri, 16 sacchi da 40 kg di UREA (640) Kg, una pressa, un flauto, un cilindro madre tra gli altri. Inoltre, sono stati disattivati 04 ordigni esplosivi che si trovavano intorno al deposito TANCOL».

«Il FANB nella lotta contro il flagello della droga sponsorizzato dai gruppi TANCOL sequestra 6.600 chilogrammi di cocaina oltre alle armi da guerra e alle munizioni. Indipendenza o niente!»

Sebbene il Ministro della Difesa abbia detto che i guerriglieri si sono insediati durante la notte sul nostro confine, le informazioni pubblicate dalle reti delle Forze Armate mostrano che le accuse sulla presenza dei guerriglieri, per anni, in territorio venezuelano, con laboratori e campi, sono sempre state vere.

