Invasione dell'Ucraina LIVE: HRW ha denunciato che esecuzioni sommarie e crimini di guerra sono stati commessi in aree sotto il controllo russo

Zelensky ha denunciato il «disastro completo» lasciato indietro dalle truppe russe nel loro ritiro con mine collocate nelle case e «persino sui corpi»

L'Ucraina ha ripreso il controllo dell'intera regione di Kiev e le immagini scioccanti dei danni causati in città come Irpin e Bucha vengono rivelate al mondo.

Mentre cresce l'aspettativa per un possibile incontro tra i leader di entrambi i paesi. Il capo negoziatore ucraino nei colloqui di pace con la Russia, David Arakhamia, ha detto sabato che Mosca ha accettato «oralmente» le principali proposte ucraine e che Kiev era in attesa di conferma scritta.

Il funzionario spera che si possa tenere «presto» un incontro faccia a faccia tra Zelensky e Putin.

Successivamente, minuto per minuto dell'invasione russa: (ora ucraina, GMT+3):

Domenica 3 aprile:

7:30: L'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) ha denunciato questa domenica in un rapporto che «esecuzioni sommarie» e «altri gravi abusi» che potrebbero costituire crimini di guerra sono stati commessi in aree dell'Ucraina sotto il controllo russo.

L'Ong sostiene di aver documentato diversi casi tra il 27 febbraio e il 14 marzo in cui le forze russe hanno commesso crimini di guerra contro civili nelle aree occupate nelle regioni di Chernigov, Kharkiv e Kiev.

Secondo una dichiarazione dell'organizzazione, tali casi includono lo stupro, due esecuzioni sommarie, di sei uomini in un'occasione e uno nell'altro, e altri casi di violenza e minacce contro i civili.

6:30: le forze navali russe mantengono il blocco della costa ucraina nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, che impedisce il rifornimento dell'Ucraina via mare, secondo l'ultima parte dell'intelligence del Ministero della Difesa britannico.

La Russia conserva ancora la capacità di tentare un atterraggio anfibio, ma è probabile che quell'operazione abbia i suoi rischi a causa del tempo che le forze ucraine hanno dovuto prepararsi, aggiunge il rapporto pubblicato questa domenica.

Le mine che potrebbero trovarsi nel Mar Nero rappresentano un rischio per l'attività marittima, aggiunge.

6:00: Una serie di esplosioni è stata ascoltata domenica mattina a Odessa, una città costiera nel sud-ovest dell'Ucraina, hanno indicato varie fonti e ha notato un giornalista dell'AFP.

Le esplosioni sono state avvertite intorno alle 06:00 (ora locale) e hanno causato almeno tre pennacchi di fumo nero con fiamme visibili, apparentemente in un'area industriale di questo porto strategico sul Mar Nero.

Un impiegato dell'hotel in centro ha detto di aver sentito un aereo, ma un militare vicino al luogo di una delle esplosioni ha indicato che si trattava di un razzo o di un missile.

3:30: Aumentato a 213 il numero di persone arrestate in Russia durante la giornata di proteste contro l'invasione dell'Ucraina tenutesi in 17 città, secondo l'organizzazione civile OVD-Info.

La maggior parte degli arresti è avvenuta a Mosca e San Pietroburgo, secondo l'agenzia, che ha pubblicato immagini di attivisti durante le proteste individuali con cartelli con slogan come «No alla guerra».

Vicino al Cremlino, a Mosca, sono state arrestate persone che erano semplicemente sedute sui banchi, ha riferito l'ONG.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio, ci sono stati più di 15.300 arresti di attivisti e manifestanti, alcuni semplicemente per aver mostrato un pezzo di carta bianco.

3:08: Il direttore dell'operatore lettone di stoccaggio del gas naturale ha riferito sabato che i paesi baltici non importano più gas naturale russo. «Dal 1 aprile, il gas naturale russo non sta più fluendo in Lettonia, Estonia e Lituania», ha dichiarato Uldis Bariss, amministratore delegato di Conexus Baltic Grid alla radio.

«Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che ci possa essere fiducia nelle forniture dalla Russia, l'attualità ci mostra chiaramente che non c'è più alcuna fiducia», ha aggiunto.

Bariss ha anche affermato che il mercato baltico è attualmente rifornito da riserve di gas immagazzinate sottoterra in Lettonia.

La mossa arriva in un momento in cui il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di imbrigliare la potenza energetica del suo Paese. Di fronte alla paralisi dell'economia russa a causa delle sanzioni internazionali, Putin ha avvertito i paesi membri dell'Unione europea (UE) che avrebbero dovuto aprire conti in rubli per pagare il gas russo.

Mentre gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di petrolio e gas russi, il blocco europeo - che ha ricevuto circa il 40% delle sue forniture di gas dalla Russia nel 2021 - ha mantenuto le consegne da Mosca.

Il presidente della Lituania, Zingari Nauseda, ha chiesto al resto dell'UE di seguire l'esempio dei paesi baltici.

«A partire da questo mese non c'è più gas russo in Lituania», ha scritto su Twitter. «Anni fa il mio Paese ha preso decisioni che oggi ci permettono di rompere senza dolore i legami energetici con l'aggressore», ha aggiunto. «Se possiamo farlo, lo può fare anche il resto d'Europa», ha detto.

1:15: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il «disastro completo» lasciato dalle truppe russe nel loro ritiro con mine deposte nelle case e «persino sui cadaveri». «Stanno minando tutto. Stanno gettando mine nelle case, in squadra, anche sui corpi dei morti», ha detto Zelensky in un nuovo discorso sui social media, in cui ha avvertito dei bombardamenti russi sulle aree da cui si stanno ritirando.

Ha quindi invitato la popolazione ad attendere che si verifichi che le aree da cui i militari russi si sono ritirati siano sicure. «Non è ancora possibile riprendere una vita normale, come lo era prima, anche nei territori che stiamo recuperando dopo i combattimenti», ha detto.

«Dobbiamo aspettare che la nostra terra sia stata bonificata, aspettare di poter garantire che non ci saranno più bombardamenti», ha spiegato.

Questo sabato l'Ucraina ha assicurato di controllare già l'intera regione di Kiev dopo il ritiro delle truppe russe dall'area dopo settimane di combattimenti. Mosca ha annunciato che concentrerà la sua offensiva sull'Ucraina orientale.

Notizie in sviluppo...

