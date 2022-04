Il gabinetto AMLO ha promosso la revoca del mandato a Coahuila: «Il presidente non è solo»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Adán Augusto López, capo del Ministero degli Interni (Segob), Luis Rodríguez Bucio, comandante della Guardia Nazionale (GN), e altri politici hanno partecipato a un evento organizzato dal Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) dove la revoca di Mandato, che dovrebbe aver luogo il 10 aprile.

L'evento si è svolto presso il casinò Condesa Real di Torreón, Coahuila, guidato dal leader nazionale della festa delle ciliegie, Mario Delgado, accompagnato da Ricardo Mejía Berdeja, che ha recentemente chiesto il congedo come Sottosegretario alla Pubblica Sicurezza (SSPC), il senatore Armando Guadiana e altri politici dell'entità.

Durante il suo discorso, il capo di Segob ha detto «il presidente non è solo». Ha anche sottolineato che nelle elezioni del 2023 a Coahuila, il candidato al governo dell'entità avrà il sostegno dei morenoisti di tutto il Messico.

El titular de la Segob promovió la Revocación de Mandato (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

«A Coahuila, l'alba democratica inizia il 10 aprile, perché non ho dubbi che qui Coahuila dirà: 'Non sei solo Andrés Manuel López Obrador', ha detto Adán Augusto López. «Guarda, so che Coahuila è orgoglioso di sfoggiare i dinosauri, perché ti dico una cosa: i dinosauri scompariranno da Coahuila perché ci sarà un governo democratico, del popolo», ha aggiunto.

D'altra parte, venerdì scorso, 1 aprile, la Commissione reclami e reclami dell'Istituto elettorale nazionale (INE) ha ordinato il ritiro di oltre 600 annunci a favore dell'amministratore delegato in merito alla consultazione.

Adriana Favela ha sottolineato in una sessione speciale che questa risoluzione è stata presa in seguito alle denunce presentate dal PRI, PAN, PRD e MC contro questa propaganda, che hanno attribuito a Morena, all'associazione civile «Let Democracy Follow» e ai funzionari, dicendo che cercano di influenzare i cittadini in modo che la prossima domenica, 10 aprile, voti per AMLO finisca nell'esecutivo fino al 2024.

El líder de Morena lideró el evento en Coahuila (Foto: Mario Delgado/Morena)

Si tratta di 183 pubblicità spettacolari, 18 casi di propaganda di poster attaccati a recinzioni, 354 recinzioni dipinte, 74 casse di tela collocate in luoghi diversi e cinque annunci pubblicitari in unità di trasporto.

«Le uniche due entità in cui non sono state presentate denunce sono a Campeche e Coahuila, in tutte le altre si è constatato che questo tipo di propaganda esiste ed è la pubblicità che avverte l'immagine del presidente e il riferimento al voto nella revoca del mandato», ha detto il direttore di l'organo elettorale.

Vale la pena ricordare che, affinché la consultazione sulla revoca del mandato abbia un impatto, è necessario che partecipi almeno il 40% di questi 92 milioni di cittadini, cioè 37 milioni 129mila 287 elettori devono andare alle urne almeno 37 milioni 129 mila 287 elettori.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

Se questa cifra non viene raggiunta, indipendentemente dal fatto che la maggioranza sia favorevole o contraria alla revoca dell'amministratore delegato, il risultato non avrà valore legale, quindi López Obrador rimarrà in carica fino al 2024.

Se viene raggiunto l'obiettivo minimo di partecipazione di 37 milioni, vincerà l'opzione che ha la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno.

Pertanto, affinché il Tabasqueño perda nella consultazione, almeno 18 milioni, 564.645 cittadini dovrebbero verificare l'opzione per la revoca del mandato a causa della perdita di fiducia.

