Grammys 2022: Lady Gaga farà parte dello spettacolo musicale ai Grammy

La rinomata interprete americana, Lady Gaga, parteciperà domenica prossima alle esibizioni musicali dei Grammy Awards 2022, dove renderà un sentito omaggio al suo collega e amico, Tony Bennett. L'anche istrionista, che ha vinto 12 Grammy nel corso della sua carriera, gareggerà quest'anno per cinque grammofoni per il suo jazz-album Love For Sale.

Il performer Shallow si unirà alle voci che risuoneranno all'interno della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada, come Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste, BTS e il duo latinoamericano formato da J Balvin e la rivelazione argentina María Becerra, tra molti altri.

Gaga cercherà anche di aggiungere altri 5 Grammy alla sua già vasta eredità, tra cui le categorie «Best Music Video», «Best Collaboration», «Best Recording of the Year» e «Best Album of the Year» per la sua collaborazione su Get A Kick Out of You e Love For Sale con Tonny Bennet.

È stato attraverso gli importanti media britannici, The Sun, che la partecipazione di Lady Gaga è stata segnalata e durerà circa poco più di 5 minuti. Tuttavia, sarà un tributo senza lo stesso compositore americano 95enne a causa dei suoi più specifici problemi di salute dell'Alzheimer, come riportato dal figlio e manager, Danny Bennett.

È stato durante l'ultima settimana di marzo che Danny ha offerto un'intervista per il portale Variety, dove ha sottolineato le ragioni dell'assenza di Tonny Bennet.

«Sebbene i produttori avessero invitato Tony e Gaga ad esibirsi alla trasmissione dei Grammy di domenica, è deplorevole che, a causa della loro continua lotta contro l'Alzheimer, non abbia potuto accettare. Abbiamo deciso che sarebbe stato opportuno che Lady Gaga agisse da sola per rappresentarli entrambi», ha detto il primogenito di Tonny Bennet per Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Una fonte ha spiegato a The Sun che la performance di Gaga ai 64th Grammy sarà il grande momento della notte e si concentrerà sul miglioramento della carriera della performer con cui ha collaborato con l'attrice nel suo album del 2014, Cheek To Cheek.

«Sul palco, Lady Gaga canterà 'Love For Sale', la canzone del titolo del suo ultimo album, uscito lo scorso anno. Eseguirà anche «Do I Love You», una canzone che hanno già fatto insieme. Quando canta, le fotografie di Tony verranno trasmesse sullo schermo dietro il palco», ha detto la fonte di The Sun.

L'ultima volta che Gaga è stata vista sul palco dei Grammy è stato prima della pandemia nell'edizione 2019 quando ha eseguito il suo pluripremiato successo Shallow con Bradely Cooper . La presentazione dell'esecutore di Always remember us this way è stata confermata in seguito alla cancellazione di Foo Fighters, a seguito dell'improvviso morte del batterista Taylor Hawkins.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo REUTERS

La cerimonia di premiazione del grammofono organizzata dalla National Academy of Recording Arts and Sciences sarà trasmessa sulla CBS negli Stati Uniti, mentre in America Latina, il canale televisivo a pagamento dove sarà possibile vedere l'evento sarà TNT.

D'altra parte, le persone che desiderano guardare i Grammy del 2022 su internet, potranno seguire la trasmissione sulla piattaforma di streaming Paramount+. Anche il canale YouTube e il sito web ufficiali della Recording Academy trasmetteranno l'evento, ma potrebbe non avere una traduzione in tempo reale dall'inglese allo spagnolo.

