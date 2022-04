Grammy 2022 questo 3 aprile: programma e canale in Perù per vedere Tony Sucar al tanto atteso gala

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Manca molto poco. Il 64° Grammy Awards si terrà questa domenica 3 aprile presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La data è stata cambiata perché si sarebbe tenuta nel gennaio di quest'anno a Los Angeles; tuttavia, il picco delle infezioni da COVID-19 ha costretto il Academy per rimandarlo. È ora di sapere dove vederla e a che ora inizia la cerimonia.

In questa edizione, i selezionati non sono stati eletti da comitati anonimi, ma da più di 11.000 membri della United States Recording Academy. Inoltre, i Grammy del 2022 presenteranno la presenza di due nuove categorie al gala artistico: «Best World Musical Performance» e «Best Latin Urban Music Album».

Inoltre, lo svolgimento della cerimonia sarà guidato dall'attore e comico sudamericano Trevor Noah.

ORA INIZIO

La trasmissione dei Grammy 2022 dovrebbe iniziare alle 20:00 (ora peruviana) e negli Stati Uniti a partire dalle 19:00 (ora centrale) . Nel frattempo, la trasmissione sul tappeto rosso dei premi inizierà alle 18:30 (ora peruviana).

DOVE LO TRASMETTERANNO?

La trasmissione in diretta sarà trasmessa su TNT, in America Latina, attraverso i seguenti canali:

- Piatto

- Gioco totale

- Cavo Megacable

- Star TV

- Izzi

- cielo.

Se non hai i canali, ci sono altri modi per guardarli utilizzando i social network e i dispositivi mobili.

DOVE VEDERLO DAL VIVO GRATIS?

Uno dei modi per guardarlo è in televisione tramite il segnale della serie TNT o TNT. Un altro è online, sia attraverso il servizio di streaming dei canali TNT (TNT GO), sia attraverso le piattaforme online dei Grammy. Nella prima alternativa, per guardare TNT Series LIVE devi sintonizzarti sul canale sul tuo servizio via cavo noleggiato. Puoi anche guardarlo tramite l'app TNT GO.

Se non disponi della serie TNT, dovresti acquistare un pacchetto aggiuntivo di contenuti in esclusiva per TNT. Per questo è necessario contattare il numero di servizio del cavo acquistato.

Un'altra opzione è guardare i Grammy del 2022 tramite l'app TNT GO, che ti consente di goderti in tempo reale tutta la programmazione dei segnali TNT, TNT Series e Space. Ricorda che è disponibile su App Store e Google Play e potrai accedere ai suoi contenuti con il nome utente e la password del tuo servizio di pay TV.

ALTRE OPZIONI

Puoi guardarlo dal canale YouTube della cerimonia di premiazione musicale mentre viene trasmesso il programma. Puoi anche visitare i siti ufficiali dell'Academy (grammy.com) e Facebook Live.

No te pierdas ningún detalle de los nominados.

NOMINATION AI GRAMMY AWARDS 2022

La migliore registrazione elettronica

Eroe - Afrojack e David Guetta

Telaio - Olafur Arnalds

Prima - James Blake

Crepacuore - Bonobo e TeedinoSaurs

Puoi farlo - Caribouband

Alive - Rufus DuSol

Il business - Tiesto

Miglior performance rap

Legami familiari di Baby Keem con Kendrick Lamar

Su di Cardi B La mia vita di J Cole

Way 2 Sexy di Drake e Future

Thot Shitde Megan Lo stallone

Produttore non classico dell'anno

Jack Antonoff

Roger Chahayed

Ragazzo hit

Ricki Reed

Categoria: Mike Elizondo

Miglior performance rap melodica

Da sapere - Doja Cat

orgoglio. è. il. diavolo - JCole & LilBaby4pf

INDUSTRIA BABY - de LilnaSx e Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler Il creatore, YoungBoy Never Broke Again e Tydollasign

Uragano - Kanye West, The Weeknd e Lil Baby

Miglior album rap

La bassa stagione - J.Cole

Ragazzo amante certificato - Drake

Malattia del Re II - Nasir Jones

Chiamami se ti perdi - Tyler, il creatore

Donda - Kany West

Miglior canzone rap

Sali da bagno - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Migliori amiche - Saweetie y Doja Cat

Legami familiari - Baby Keem y Kendrick Lamar

Prigione - Kany West e Jay Z

La mia vita - J. Cole, 21 Savage, Morray

Miglior album pop latino

Vertigo - Pablo Alboran

Il mio amore - Paula Arenas

Vecchio stile - Ricardo Arjena

Le mie mani - Camilo

Mendo - Alex Cuba

rivelazione - Selena Gomez

Miglior album di musica urbana latina

Aphrodisiaco - Alejandro crudo

L'ultimo tour mondiale - J Balvin

JOSÉ - J Balvin

KG0516 - Karol G.

Fearless (d'amore e di altri demoni) - Kali Uchis

Miglior album di musica latina alternativa

Deja - Bomba stereo

Guarda cosa mi hai fatto fare - Diamante Electric

Origine - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileno - C. Tangana

Suoni di risonanza karmatica - Zoe

Miglior album immersivo

ALICIA - Alicia Keys

Cricca -Patricia Barber

Linea sottile - Harry Styles

Il futuro morde -Steven Wilson

Tranquillo Grander - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norseke Mentor

Miglior lungometraggio musicale

All'interno - Bo Burnham

L'America Utopia di David Byrne - David Byrne

Happer Than Ever: Una lettera d'amore a Los Angeles - Billie Eilish

Musica, soldi e follia - Jimmi Hendrix

Summer of Soul - Varie

Miglior video musicale

Girato al buio - ACDC

Libertà - Jon Batiste

Ti prendo a calci - Tonny Bennet y Lady Gaga

Pesche - Justin Bieber, Daniel Caesar e Giveon

Più felice che mai - Billie Eilish

MONTERO (Chiamami col tuo nome) - Lil Nas X

buono 4 u - Olivia Rodrigo

Esibizione pop solista

Chiunque - Justin Bieber

Giusto in tempo - Brandi Carlile

Più felice che mai - Billie Eilish

Posizioni - Ariana Grande

Patente di guida - Olivia Rodrigo

Miglior canzone pop per gruppo o collaborazione

Burro - BTS

Maggiore potenza - Coldplay

Ti prendo a calci - Tony Bennet e Lady Gaga

Kiss Me More - Doja Cat e SZA

Solitario - Justin Bieber e Benny Blanco

Miglior album dell'anno

SOUR - Olivia Rodrigo

Planet Her - Gatto Doja

Evermore - Taylor Swift Citazioni su persone

Amore in vendita -Tony Bennet e Lady Gaga

Giustizia - Justin Bieber

Più felice che mai - Billie Eilish

Indietro della mia mente - H.E.R

Noi siamo - Jon Batiste

MONTERO - Lil Nas X

DONDA - Kanye West

Canzone dell'anno

Cattive abitudini

Un bel rumore

Patente di guida

Combatti per te

Più felice che mai

Lascia la porta aperta

Kiss Me More

MONTERO (Chiamami col tuo nome)

pesche

Proprio su di me

Registrazione dell'anno

«Ho ancora fiducia in te» - ABBA

«Libertà» — Jon Batiste

«Ti prendo a calci» - Tony Bennett & Lady Gaga

«Peaches» - Justin Bieber con Daniel Caesar & Giveon

«Giusto in tempo» — Brandi Carlile

«Kiss Me More» - Gatto Doja con SZA

«Più felice che mai» - Billie Eilish

«Montero» (Chiamami con il tuo nome) - Lil Nas X

«patente di guida» — Olivia Rodrigo

«Lascia la porta aperta» — Silk Sonic

Miglior artista esordiente

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Keem bambino

FINEZZA

Animali in vetro

Colazione giapponese

Il bambino Laroi

Parchi Arlo

Olivia Rodrigo

Saweetie

Miglior album R&B progressivo

Nuova luce — Eric Bellinger

Qualcosa da dire — Cory Henry

Mood Valoroso — Hiatus Kaiyote

Tavolo per due - Lucky Daye

Cena: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder e Kamasi Washington

Studiare all'estero: soggiorno prolungato — Masego

Miglior performance rap

«Legami familiari» - Baby Keem con Kendrick Lamar

«Su» — Cardi B

«m y. l i f e» — J. Cole Con 21 Savage & Morray

«Way 2 Sexy» - Drake con Future & Young Thug

«Thot S***» - Megan lo stallone

Miglior album rap

La bassa stagione — J. Cole

Ragazzo amante certificato - Drake

Malattia del Re II — Nas

Chiamami se ti perdi - Tyler, Il creatore

Donda — Kanye West

Miglior canzone country

«Meglio di quanto l'abbiamo trovato» - Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins e Laura Veltz, cantautori (Maren Morris)

«rullino fotografico» - Ian Fitchuk, Kacey Musgraves e Daniel Tashian, cantautori (Kacey Musgraves)

«Cold» - Dave Cobb, JT Cure, Derek Mixon e Chris Stapleton, cantautori (Chris Stapleton)

«Country Again» - Zach Crowell, Ashley Gorley e Thomas Rhett, cantautori (Thomas Rhett)

«Fancy Like» - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins e Shane Stevens, cantautori (Walker Hayes)

«Ricorda il suo nome» - Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram e Parker Welling, cantautori (Mickey Guyton)

Miglior album jazzy

Generations — Il progetto Baylor

SuperBlue — Kurt Elling e Charlie Hunter

Viaggiatore nel tempo — Nenna Freelon

Flor — Gretchen Parlato

Songwrights Apothecary Lab — Esperanza Spalding

Miglior album gospel

Cambiare la tua storia - Jekalyn Carr

Royalty: Vivere al Ryman - Tasha Cobbs Leonard

Giubileo: Juneteenth Edition - Maverick City Music

Jonny x Mali: Live In Los Angeles - Jonathan McReynolds & Mali Music

Credici per questo — CeCe Winans

Miglior album latino tropicale

«Vivere in Perù» - Tony Succar

«Salswing» - Rubén Blades e Roberto Delgado & Orchestra

«Quarantined»: la grande combinazione di Porto Rico

«Senza salsa non c'è paradiso» - Aymée Nuviola

«Colleghi» - Gilberto Santa Rosa

Miglior performance musicale al mondo

Mohabbat - Arooj Aftab

Collaborazione su «Do Yourself» - Angelique Kidjo e Burna Boy.

“Pà Pá Pà” - Femi Kuti

«Blewu» - Yo-Yo Ma e Angelique Kidjo

«Essence» - Wizkid

