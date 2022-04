«Finisci e parti»: i gruppi di opposizione hanno manifestato nel Paese contro la revoca del mandato

Manca una settimana all'esercizio democratico della revoca del mandato nel paese, tuttavia questa domenica i gruppi di opposizione hanno convocato diversi contingenti per manifestare contro la consultazione promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al grido di «finisci e parti», «urne vuote» e «difendo l'INE», vari contingenti in tutto il paese si sono riuniti alle 11 del mattino in diverse regioni del paese per manifestare contro la consultazione che il presidente del Messico prevede di tenere domenica prossima e che ha causato grande controversia tra i cittadini.

A Città del Messico, la manifestazione è stata indetta all'Angelo dell'Indipendenza dove verso le 11:30 del mattino, i manifestanti vestiti di bianco hanno iniziato il loro viaggio verso il Monumento della Rivoluzione.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

La manifestazione «Finisci e vai» è stata indetta in diversi stati della Repubblica Messicana e, oltre a chiedere di non partecipare alla consultazione sulla revoca del mandato, i gruppi contrari alla cosiddetta Quarta Trasformazione richiedono anche salute, sicurezza, occupazione, istruzione e rispetto per il costituzione. Lo scopo di questa protesta è anche quello di difendere il National Electoral Institute (INE), poiché i gruppi di opposizione lo hanno sostenuto le azioni del presidente del Messico rappresentano un rischio per tale istituzione.

Tra i personaggi che hanno diffuso e chiesto la manifestazione ci sono anche i nomi dell'ex presidente Felipe Calderón come deputato federale Gabriel Quadri, che ha dedicato vari messaggi sui suoi social network per invitare i cittadini a partecipare alla manifestazione.

Allo stesso modo, il politico messicano Jorge Triana ha usato i suoi social network per invitare i suoi follower a marciare questa domenica 3 aprile, così come l'uomo d'affari Claudio X. González Laporte, che ha preso l'opinione del giornalista Néstor Ojeda e ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale: «Non votare il 10 aprile è una chiara manifestazione che i cittadini non si lasceranno manipolare dal governo di Morena e López Obrador. Questa consultazione è una questione di piccole bugie».

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

La revoca del mandato del presidente è un esercizio consultivo organizzato dall'Istituto elettorale nazionale (INE), che mira a chiedere ai cittadini se vogliono che il capo dell'esecutivo locale continui in carica. Per questo, la legge generale sulla revoca del mandato (LGRM) ha stipulato una serie di linee guida che specificano l'importo minimo di partecipazione richiesto per renderlo vincolante.

La consultazione sulla revoca del mandato ha generato molte polemiche tra i cittadini, così diverse personalità del mondo politico ne hanno parlato. Mentre i membri del gabinetto di Andrés Manuel López Obrador hanno sostenuto l'iniziativa del presidente, molte altre figure dell'opposizione hanno hanno espresso il loro malcontento e hanno persino invitato i cittadini a non partecipare all'esercizio democratico domenica prossima, 10 aprile.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Il titolo del movimento contrario alla revoca del mandato di Andrés Manuel López Obrador deriva dal momento imbarazzante che l'ex presidente Vicente Fox ha recitato al fianco del defunto leader della rivoluzione cubana, Fidel Castro, che ha dato origine all'iconica frase «tu mangiare e andare».

Era il 2004 e il Messico ospitò il Summit of the Americas, al quale partecipò Fidel Castro. Tuttavia, il presidente cubano ha confermato la sua presenza pochi giorni prima dell'evento, il che ha significato un inaspettato cambiamento di piani per Vicente Fox, che stava progettando di negoziare con il presidente degli Stati Uniti George W. uno statuto per i loro compatrioti in una situazione irregolare negli Stati Uniti.

Così, per evitare qualsiasi contrattempo con George W. Bush, Vicente Fox ha invitato Fidel Castro a cambiare la sua agenda e la sua proposta si basava sul fatto che il rivoluzionario cubano partecipasse a un pranzo giovedì e poi lasciasse il Messico, oltre a non attaccare gli Stati Uniti o il suo allora presidente. Successivamente, l'episodio è stato riassunto nell'iconica frase «mangi e vai».

CONTINUA A LEGGERE: