Cruz Azul vs Atlas: la lodata prestazione di Uriel Antuna che ha dato la vittoria a La Máquina

Nonostante i pochi giorni liberi che ha avuto dopo aver partecipato all'ultima chiamata per la squadra nazionale messicana, Uriel Antuna è stato scelto da Juan Reynoso per iniziare la partita tra Cruz Azul e Atlas allo stadio Azteca. Il nativo di Gómez Palacio Durango ha nuovamente preso le mani dei tifosi grazie a una prestazione eccezionale che ha dato i tre punti a quelli di La Noria contro i campioni in carica.

I due monarchi più recenti della Liga MX hanno combattuto fin dai primi minuti per mantenere la palla. La procedura chiusa non ha quasi dato origine a spazi attraverso i quali potevano generare possibilità di pericolo. Non è stato fino al 36° minuto che le capitali hanno beneficiato del sacrificio di Brujo Antuna e sono riuscite a superare quelle guidate da Diego Cocca sul tabellone.

Ignacio Rivero ha preso una palla a centrocampo per provare un gioco offensivo. Santiago Giménez ha ricevuto il servizio back-to-arch da Camilo Vargas e ha cercato di inserire un passaggio per Rafael Baca, che si è trovato nella zona. A quel tempo, l'arretrato respinse l'intenzione e cercò di portare via la palla il prima possibile, ma un rimbalzo sulla gamba del figlio Chaco indirizzò il calcio verso l'angolo destro del campo.

Uriel Antuna ha vinto nuovamente i riconoscimenti dei tifosi grazie alla sua prestazione nella partita contro Atlas, dove la sua assistenza ha portato al punteggio che ha dato la vittoria a Cruz Azul (Video: Twitter/ @LigaBBVAMX)

La palla sembrava persa, quindi i difensori rosso-neri non hanno cercato di salvarla. Antuna la pensava diversamente e ha condotto uno sprint per salvare la palla prima che lasciasse il campo. Il suo sforzo è stato soddisfacente e, grazie all'inadeguatezza del suo segnalibro, ha avuto il tempo di controllare e sistemarsi prima di inviare un centro. A quel tempo ha approfittato delle qualità di Santiago Giménez.

Il figlio di Chaco ha mostrato le sue qualità di centravanti ed è stato furtivo nel conquistare le spalle dei due difensori che hanno cercato di respingere il centro. Ha colpito la palla con una grossa testa e l'ha spaccata contro la traversa. Camilo Vargas ha provato a reagire, ma quando si è trovato in aria, il numero cinque era già rimbalzato dietro la linea di porta. Il punteggio è stato fissato a uno a zero a favore della gente del posto.

L'incoraggiamento delle persone nei posti dello Stadio Azteca è stato un incentivo per il celeste 11 a cercare il secondo punteggio. La pressione ha fatto il suo lavoro e i rojinegros hanno commesso un errore in difesa che è quasi costato loro il secondo gol contro. Antuna ha provato, questa volta, un tiro a medio raggio, ma Camilo Vargas ha deviato la bomba. La lavagna non si è mossa più fino alla fine della partita, anche se i rednegros hanno pedinato con pericolo.

I social network non sono stati indifferenti alle prestazioni del Brujo, poiché non è la prima volta che è stato decisivo per Cruz Azul segnare tre punti. «Ringrazio Chivas per aver lasciato andare Antuna», «Uriel Antuna ha attinto l'acqua dalle pietre», «Lo stregone Antuna è in fiamme», «Cosa mi dici del recupero dello stregone Antuna», «Antuna dovrebbe essere un antipasto in Qatar» e «C'è qualcosa che Antuna non fa bene», sono stati alcuni dei opinioni dei fan su Twitter.

Tre giorni prima di giocare per La Máquina, il Colosso di Santa Ursula ha segnato un gol di Uriel Antuna con la nazionale messicana. Tata lo ha scelto come titolare nella partita contro El Salvador ed è stata incaricata di segnare il primo gol della partita approfittando di un rimbalzo nella piccola area. Ha aperto le marcature solo al 17° minuto, ma è stato comunque decisivo per il resto della partita.

Anche se si è unito per la disputa Clausura del 2022, Antuna ha già superato i minuti che ha giocato tutto l'ultimo semestre con il Chivas. Allo stesso modo, registra un paio di punteggi ed è due più che eguagliando il suo record con il Sacred Flock. Il notevole miglioramento delle sue prestazioni potrebbe renderlo uno dei 26 elementi che gareggeranno nella Coppa del Mondo del Qatar 2022 con il Tricolore.

