Cristian Benavente ha elogiato l'adattamento di Gianluca Lapadula alla nazionale peruviana e il raggiungimento del ripescaggio

Cristian Benavente è uno dei giocatori peruviani che ha avuto più futuro in tenera età. Il suo talento è indiscutibile, anche se non è stato in grado di dargli la continuità che avrebbe voluto, sia a livello di club che nella nazionale peruviana. Tuttavia, ciò non significa che rimanga un giocatore chiamabile e possa essere una voce autorevole del «bicolore». Precisamente, 'Bena' ha elogiato l'adattamento di Gianluca Lapadula e il raggiungimento del ripescaggio dopo aver battuto il Paraguay a Lima.

« Se si tratta di fare i conti, è molto buono per la nazionale peruviana. In questo caso, si è adattato molto bene e tutti sono felici », ha commentato l'attuale giocatore di Alianza Lima in un'intervista a Willax Deportes, riconoscendo l'integrazione di «Lapa» nella squadra nazionale.

Allo stesso modo, ha confessato di essere stato allo Stadio Nazionale a guardare la partita del Perù contro l '"Albirroja», una partita che è stata fondamentale per qualificarsi per la pre-Coppa del Mondo in Qatar 2022. «Ero allo stadio ed ero molto felice. C'era un'atmosfera molto buona e sono felice per i compagni. Il Perù ha un gruppo molto ben formato. Tutti si conoscono molto bene e hanno una forte idea del professor Ricardo Gareca », ha detto.

Ed è che il «bianco-rosso» ha raggiunto quello che all'inizio del 2021 sembrava impossibile: entrare nella top five delle qualificazioni sudamericane. Precisamente, in quei mesi, la squadra non stava facendo il massimo e guardava in fondo con Bolivia e Venezuela. Tuttavia, dalla partita con l'Ecuador a Quito prima della Copa America, hanno preso una spinta che li ha portati a combattere in posizioni più vantaggiose. Le sconfitte in visita in Brasile, Argentina e Bolivia non hanno avuto importanza, in quanto sono riusciti a ottenere risultati positivi contro Venezuela (locale e in visita), Cile (locale), Bolivia (locale), Colombia (in visita) ed Ecuador (locale).

Ora, uno dei principali responsabili di questo risultato è stato Gianluca Lapadula, che, come ha detto Benavente, si è adattato nel migliore dei modi ed è stato in grado di sostituire, nel suo stile, due storici 'bicolori' come Paolo Guerrero e Jefferson Farfan. E sebbene non abbia le pergamene di questi giocatori, è riuscito a cogliere l'occasione con i suoi 7 gol e 2 assist in 20 impegni , oltre al suo contributo sul campo di gioco con i suoi movimenti sorprendenti e la pressione costante.

D'altra parte, il giocatore formato nelle divisioni minori del Real Madrid ha detto che questo per i playoff ha aiutato Alianza Lima a correggere i difetti di fronte a ciò che sta arrivando in Liga 1 e Coppa Libertadores. «Abbiamo avuto tempo per lavorare, per migliorare ciò che non andava bene e per perfezionare le cose che abbiamo fatto bene. Penso che sia stato un bene per noi adattarci alle cose che devono essere migliorate e speriamo che la prossima partita si rifletta », ha detto.

Cristian ha anche spiegato che si sente adattato al dipinto «blu e bianco», quindi spera solo di iniziare ad aggiungere. « Sono molto contento del gruppo, mi sento molto a mio agio. L'unica cosa che ci è rimasta e personalmente sarei molto più felice, come tutti gli altri, con tre punti», ha detto.

