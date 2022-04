Crisi della sicurezza in SLP: almeno 28 donne sono state dichiarate scomparse a marzo

La vittima è stata rapita dalla suddivisione di Los Alamos ed è già stata identificata dall'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí

Durante il mese di marzo, lo stato di San Luis Potosí ha generato allerta tra gli abitanti a causa dell'aumento dei casi di rapimenti e sparizioni di donne. I casi di Brenda González Ibarra e Nayeli Alfaro Silva hanno attirato l'attenzione della società a causa della diffusione di massa attraverso i social network. Tuttavia, nell'ultimo periodo, l'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí (FGESLP) ha emesso più di due dozzine di schede di ricerca.

Nel periodo dal 1 al 31 marzo, il profilo Twitter di FGESLP ha pubblicato 64 file per cercare persone che non potevano essere raggiunte. Del totale, 28 sono donne che sono state segnalate come minori di 18 anni. La situazione è diventata più allarmante a metà mese, quando i casi sono aumentati notevolmente.

Interrogato sulle incongruenze che circondano il caso di Nayeli Alfaro Silva, Miguel Gallegos, portavoce del Sistema di Sicurezza dello Stato di San Luis Potosí, ha negato che la situazione dovrebbe generare allarme tra la popolazione, nonostante il notevole aumento del numero di dispersi e persone scollegate, così come il modus operandi degli autori che sono venuti a essere catturati dalle telecamere di sicurezza.

«Ogni caso è un'indagine e una responsabilità da parte delle autorità statali per chiarire i fatti. Oggi è stata una stagione difficile. Alcuni giorni difficili o una settimana complicata. Oggi vorrei anche invitare la società a non allarmarsi. San Luis Potosi non deve allarmarsi. Il governo sta lavorando insaziabilmente per raggiungere la pace sociale «, ha detto Gallegos ai microfoni della stazione radio Factor 96.1.

Secondo le informazioni rilasciate attraverso i documenti di ricerca, le donne non localizzate hanno un'età compresa tra i 2 e i 45 anni. Allo stesso modo, la stragrande maggioranza dei casi si è verificata nella capitale di Potosina, con sette casi. Altri sei sono accaduti nel comune di Soledad de Graciano Sánchez, altri tre a Matehuala. Villa de Reyes e Villa de Arista hanno riportato due casi. Nel frattempo, Saragozza, Villa de Pozos, Aquismón, Cardenas e Ciudad Valles hanno riportato un caso.

Come indicato nell'ultimo aggiornamento del National Registry of Missing and Unlocated Persons (RNPDNO), il maggior numero di vittime ha un'età compresa tra i 25 e i 29 anni. Tuttavia, considerando le statistiche riportate durante i primi tre mesi del 2022, la fascia di età con il maggior numero di casi va dai 10 ai 24 anni.

D'altra parte, parte del plagio e dei tentativi sono stati catturati da alcune telecamere di sicurezza situate nelle case dell'entità. Il 1 aprile 2022, una coppia di minori ha dichiarato di essere vittima di un frustrato tentativo di rapimento nella capitale dello stato. Sebbene abbiano anche rilasciato un video catturato da una telecamera, il procuratore di Stato, José Luis Ruiz Contreras, dubitava della veridicità del video e negava di avere una denuncia al riguardo.

Tuttavia, una settimana prima, il 25 marzo, una telecamera all'interno di una casa ha catturato il momento in cui Brenda Magdalena González Ibarra è stata rapita. L'evento si è svolto nel Fraccionamiento Álamos, un'unità abitativa molto vicina al Parco Tangamanga, uno dei più popolari della capitale San Luis Potosí. Il modulo di ricerca è stato emesso il giorno dopo dalla FGESLP.

Secondo il RNPDNO, dal 15 marzo 1964, sono state registrate 242.270 persone scomparse, sia localizzate che non localizzate. Del totale, 143.679, ovvero il 59,31 percento, sono stati individuati dalle autorità. Solo 9mila 787 sono stati trovati senza vita. Nel frattempo, 87mila 541 mantengono ancora lo stato di scomparsa.

