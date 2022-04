Coronavirus in Messico al 2 aprile: 3.303 nuove infezioni e 85 decessi sono stati registrati

Il Ministero della Salute (SSA) ha riferito che a partire da questo sabato 2 aprile ci sono stati 5 milioni 665mila 376 casi di infezioni cumulative da coronavirus (COVID-19). Inoltre, dall'inizio della pandemia, il Messico ha subito 323.212 morti a causa della malattia.

Ciò significa che nelle ultime 24 ore ci sono state 3.303 persone infette, oltre a 85 morti.

D'altra parte, si stima che ci siano stati 4 milioni 963mila persone recuperate, 9 milioni 245mila 699 casi negativi e un totale di 15 milioni 595 mila 137 persone studiate dal primo caso.

Secondo la dichiarazione tecnica quotidiana, ci sono attualmente circa 9.051 casi attivi della malattia nel paese; cioè pazienti che hanno iniziato a presentare sintomi negli ultimi 14 giorni (dal 20 marzo al 2 aprile 2022).

Le entità con il maggior numero di casi attivi di SARS-CoV-2 in ordine decrescente sono: Aguascalientes, Baja California Sur, Città del Messico, Colima, Campeche, Veracruz e Nayarit.

Per quanto riguarda la disponibilità ospedaliera, l'occupazione media dei letti generali nei centri sanitari è del 6% e del 3% per i letti di terapia intensiva.

Gli stati con la più alta percentuale di occupazione complessiva dei letti sono Nuevo León (23,56%), Aguascalientes (14,28%) e Città del Messico (14,27%). A sua volta, la percentuale più alta di letti ventilatori sono Tlaxcala (12,50%), Città del Messico (9,02%) e Colima (8,77%).

La fascia di età più colpita nelle ultime cinque settimane è rappresentata dalle persone di età compresa tra 18 e 39 anni.

Sulla scena internazionale, ci sono un totale di 486 milioni di 761.597 infezioni e 6 milioni 142mila 735 morti accumulati in tutto il mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati rispettivamente 1.391.813 e 4.367 milioni. La mortalità complessiva è dell'1,3 percento.

Il Messico è attualmente il quinto paese al mondo con il maggior numero di morti a causa del coronavirus, solo al di sotto di Stati Uniti, Brasile, India e Russia; ed è il numero 20 per numero di infezioni, secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Per quanto riguarda la strategia nazionale per la vaccinazione contro SARS-CoV-2, l'agenzia ha annunciato che finora sono state applicate 193.025.266 dosi delle formule Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac e CanSino.

Solo questo venerdì, 1 aprile, sono state somministrate 306.741 iniezioni.

Nella vaccinazione di richiamo sono state applicate 36 milioni di 875.510 dosi; c'è un miglioramento del 75% nelle persone di età superiore ai 60 anni, del 51% nelle persone di età compresa tra 40 e 59 anni e del 47% nelle persone di età superiore ai 18 anni.

Città del Messico, Quintana Roo, Querétaro e San Luis Potosí sono le quattro entità che hanno già quasi il 100% della loro popolazione più anziana con il programma di vaccinazione completo. Nel frattempo, il Chiapas è lo stato più arretrato, con il 71%; seguito da Guerreo (76%) e Oaxaca (78%).

