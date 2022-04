Carmen Campuzano ha ricordato quando ha subito un tentato abuso in ambulanza

Carmen Campuzano ha fatto notizia nel 2007 quando è stato riferito che durante il suo trasferimento in ambulanza i paramedici avevano cercato di scattarle foto seminude; ora, la modella ha ricordato che, di fatto, soffriva di un tentato abuso.

Durante un'intervista con Inés Moreno, Carmen Campuzano ha ricordato i momenti in cui ha sofferto di più come dipendenti da diverse sostanze controllate. Una di quelle occasioni doveva essere portata in ambulanza d'emergenza in un ospedale, ma durante il viaggio il paramedico che l'accompagnava voleva diffondersi.

La modella ha confessato che i video che mostrano come stava portando in ospedale, contrariamente a farla sentire triste, oggi la fanno arrabbiare a causa di quell'occasione.

La súper modelo recordó los peores y mejores momentos de su trayectoria como modelo, así como cuando tuvo varias recaídas en las drogas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Nel 2007 la cognata di Carmen, Luce Mora, riferì di aver deciso di prendere la top model in ambulanza perché l'aveva trovata priva di sensi nel suo salotto, presumibilmente aveva bevuto molto alcol.

Mancavano solo poche ore all'arrivo al Balbuena General Hospital quando il paramedico ha colpito Mora alla testa in modo che non interferisse con quello che voleva fare con Campuzano. Una volta impotente, ha slacciato il reggiseno di Carmen e le ha fatto delle foto al petto.

Ha anche ricordato l'occasione in cui ha subito uno dei peggiori incidenti di tutta la sua vita, nel 2002. Sebbene inizialmente si credesse che fosse stata investita, confessò che le era stato detto che aveva piuttosto cercato di buttarsi fuori da un'auto in movimento.

In quell'occasione, ha avuto fratture multiple a un braccio, bacino e costole. Era in coma e, quando si è svegliata, era immersa nei dolori acuti per tutto ciò che le era successo.

Campuzano dijo sentirse muy orgullosa de cómo ha logrado "reconstruirse" después de tantas recaídas (Foto: Twitter/@la_campu)

Una volta svegliata dal coma, ha ricordato, ha dovuto lavorare sodo per riprendersi, per riprendere la sua vita. Tuttavia, è stato anche un momento che l'ha segnata e le ha permesso di valorizzare la sua vita, quindi ora la considera una grande lezione.

D'altra parte, la top model ha riconosciuto di poter guardare i video in cui è stata messa in ambulanze perché, quando viene a trovare queste immagini, riconferma di aver intrapreso la strada migliore per poter uscire dalle sue dipendenze e aiutare gli altri che si trovano nella situazione in cui si trovava.

Carmen Campuzano confesó que la parte que más le ha dolido de cuando fue dependiente de las drogas, es que abandonó a sus hijas (Instagram / carmencampuzanooficial)

Ha anche condiviso che quest'anno festeggia 10 anni di non aver toccato droghe, tuttavia è stato qualcosa che gli è costato molto lavoro.

Sebbene creda di aver fatto molti progressi in lei, oltre che nel recuperare il rapporto madre-figlia con i suoi gemelli, ha ancora molto da fare, perché è consapevole che il tempo in cui non è stata con loro ha ferito lei e le sue figlie.

