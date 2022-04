Avanza País chiede a Pedro Castillo di recarsi nelle aree di disoccupazione di Huancayo o di dimettersi dall'incarico

La panchina Avanza Pais ha esortato il capo dello Stato, Pedro Castillo, a recarsi nelle aree colpite dal sciopero delle navi da carico pesanti e degli agricoltori a Huancayo, Junín, per avviare un dialogo con i cittadini o, altrimenti, di dimettersi dall'incarico.

Attraverso il suo account Twitter, questo gruppo parlamentare ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura che l'attuale crisi sociale ed economica di Junín «è responsabilità del ramo esecutivo».

«Questo è il motivo per cui chiediamo di lasciarsi alle spalle l'incuria e ripristinare il principio di autorità, pace sociale, sicurezza ed economia di tutti i peruviani, e riteniamo il presidente Pedro Castillo responsabile delle morti e dei danni all'integrità dei nostri concittadini», hanno detto.

CHIEDONO UN CAMBIO DI ROTTA

Inoltre, hanno sottolineato che a causa della «non fattibilità del progetto politico del Perù Libre , è necessario un cambio di direzione che genererà più sviluppo e opportunità per tutti i peruviani, in particolare per il più vulnerabile».

In questo senso, hanno chiesto la presenza immediata del presidente nelle aree dei conflitti sociali «per rendere conto della popolazione, altrimenti le sue dimissioni sono la via costituzionale per uscire da questa profonda crisi e lasciare il posto a un nuovo governo che risponderà alle richieste dei cittadini e risolverà problemi sociali che hanno colpito l'intero paese».

Infine, hanno invitato i cittadini a garantire che le proteste si svolgano pacificamente per salvaguardare la proprietà privata e pubblica, nonché l'integrità personale.

IL CONGRESSO CHIAMA I

D'altra parte, il consiglio dei portavoce del Congresso della Repubblica ha deciso di convocare una sessione plenaria per questo lunedì 4 aprile alle 15.

per citare i ministri dell'Energia e delle Miniere (Carlos Palacios), dell'Economia e delle Finanze (Oscar Graham), dei Trasporti e delle Comunicazioni (Nicolás Bustamante) e dello Sviluppo Agricolo e Irrigazione (Óscar Zea).

Il motivo dell'invito è «riferire sugli accordi firmati con le corporazioni di agricoltori e trasportatori nella zona centrale del Paese ». Si discuterà anche di «tre disegni di legge di portata economica e fiscale, che modificano la legge IGV e consentono di esentare o variare l'aliquota dell'imposta sui consumi selettivi», come riportato dal presidente del Congresso, María del Carmen Alva.

Le bollette che verranno visualizzate questo lunedì sono:

- PL 536, che propone di modificare l'articolo 61 della legge sull'imposta generale sulle vendite (IGV) e sull'imposta sui consumi selettivi (ISC) per variare le aliquote di entrambe le imposte sulla base di rapporti tecnici.

- L'altra proposta legislativa è PL 1590, che esonera il pagamento dell'ISC per tutti i diesel e benzina di 84, 90, 95 e 97 ottani fino al 31 dicembre 2022.

- La terza proposta legislativa, anch'essa esonerata dal processo di opinione, è PL 1541, che propone di modificare la legge IGV e ISC per scagionare il pagamento dell'ISC per 90 giorni.

PROPOSTE MEF

Intanto, sabato scorso, il ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), Oscar Graham, ha annunciato che il ramo esecutivo sta prendendo una decisione per ridurre il pagamento della tassa selettiva sui consumi (CSI) sui carburanti fino al 90% attraverso un decreto supremo che potrebbe essere approvato questa settimana.

«Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta prendendo la decisione, insieme al Consiglio dei ministri, di ridurre, scagionare, il pagamento dell'imposta selettiva sui consumi sui carburanti del 90%, mediante un decreto supremo che possiamo emanare questa settimana», ha detto dal Wanka Coliseum di Junín, dove una delegazione di il governo ha incontrato i rappresentanti delle corporazioni dei trasporti e degli agricoltori.

