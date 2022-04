Zelensky ha accusato la Russia di aver mentito ai giovani per mandarli all'invasione in Ucraina

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che ai cittadini russi «non viene detta la verità» nel quadro dell'annuncio della Russia di riprendere la mobilitazione dei giovani per la coscrizione primaverile.

«Le reclute di quest'anno possono essere inviate in guerra contro il nostro Stato, contro il nostro popolo. È una morte garantita per molti ragazzi molto giovani. E anche se non sono nostri cittadini, è comunque nostro dovere come popolo avvertirli», ha detto.

Così, ha ricordato alle famiglie delle reclute che «non servono più morti». «Salva i tuoi figli dal diventare cattivi. Non mandarli all'esercito», ha chiesto Zelensky, aggiungendo che il destino delle operazioni militari non viene loro trasmesso.

«Voglio soffermarmi sul fatto che la Russia sta cercando di portare persone nell'esercito in Crimea. Si tratta di una violazione del diritto umanitario e di un crimine di guerra per il quale ci sarà responsabilità. Ed è anche un argomento per aumentare le sanzioni contro la Russia», ha difeso il presidente ucraino.

Continúa la invasión Rusa a Ucrania via REUTERS

Ha anche avvertito che le truppe russe nominano «alcuni leader temporanei» nei territori occupati, che ha chiamato 'gauleiter', termine tedesco usato dai nazisti. «Stanno minacciando i dipendenti di aziende e autorità di collaborare con questi individui designati», ha detto.

Per quanto riguarda i progressi sul territorio ucraino, ha assicurato che l'esercito russo sta accumulando truppe nella regione del Donbas, in direzione di Kharkiv. «Si stanno preparando a nuovi colpi potenti», ha detto.

«L'Europa non ha il diritto di reagire in silenzio a ciò che sta accadendo nel nostro Mariupol. Il mondo intero deve reagire a questa catastrofe umanitaria», ha detto, ricordando i suoi colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron.

«Siamo d'accordo separatamente sulla rimozione dei feriti e dei morti dalla città. Ne stiamo parlando con la Turchia in qualità di mediatore. Spero di poter riferire presto i dettagli», ha aggiunto Zelensky, che ha anche fatto riferimento all'incontro con il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

A questo proposito, ha detto che questa visita «importante» «dimostra ad altri politici che il coraggio in un momento come questo è una delle caratteristiche più importanti per un politico». Infine, Zelensky ha chiamato il mese del Ramadan: «Musulmani ucraini insieme a tutti i musulmani del mondo».

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: