«Vogliamo che venga Pedro Castillo, non i suoi clown»: i manifestanti chiedono la presenza del presidente a Junín

Proseguono le proteste, il blocco e la chiusura dei trasporti a Huancayo, nella regione di Junín , a causa di un elenco di reclami che i vettori e gli agricoltori hanno con il governo Pedro Castillo. Questa volta, fuori dal Wanka Coliseum dove si sono incontrati con i rappresentanti del ramo esecutivo, composto da diversi ministri e guidato dal premier Aníbal Torres, i manifestanti chiedevano la presenza del presidente.

La National Guild of Freight Carriers (GNTC) ha annunciato lunedì scorso, 28 marzo, l'inizio dello sciopero a tempo indeterminato a livello nazionale, che è il sesto giorno di questo sabato.

Tra i diversi manifestanti, un corrispondente di Exitosa a Huancayo è riuscito a intervistare una persona che si è rifiutata di arrivare da Aníbal Torres e dai suoi ministri, e ha inviato un messaggio al capo dello Stato.

«Vogliamo il presidente Pedro Castillo perché ci ha offeso in ogni aspetto, definendoci pigri, pagati, criminali, ecc. Abbiamo bisogno della sua presenza: uno, per scusarci con il popolo Huanca, e due, per risolvere il nostro problema una volta per tutte. Ormai siamo sei giorni e continueremo se non ci sarà una soluzione», ha detto.

In un altro momento ha anche invitato tutti i cittadini di Huancayo a piegare il 100% alla disoccupazione indefinita: «Stiamo richiamando l'attenzione al 100% sulla popolazione di Huancayo perché abbiamo bisogno della loro presenza e della soluzione immediata del governo».

Infine, il manifestante ha indicato che Pedro Castillo era arrivato al governo grazie ai voti «per il centro di Huancayo, e quindi, deve essere qui».

«Vogliamo la presenza di Castillo, non vogliamo che arrivino i clown (alludendo ai ministri). È quello che vuole la gente di Huancayo», ha concluso.

CHIEDI LA PRESENZA DI PEDRO CASTILLO

Il cardinale Pedro Barreto, che ha accompagnato il comitato di dialogo per parlare con i leader sindacali, ha chiesto agli agricoltori e ai trasportatori se l'arcivescovo di Huancayo potesse essere il mediatore tra loro e il governo, ma hanno nuovamente chiesto la presenza del presidente.

«No, vogliamo Castillo!» , richiesto in un video che è stato pubblicato dal giornalista Carlos Jair Saq sul suo account Twitter.

Il cardinale Pedro Barreto ha consultato i manifestanti e hanno risposto che volevano Pedro Castillo a Huancayo. Video: Twitter Carlos Jair Saq

«Mentre il tavolo del dialogo si svolge, c'è uno scontro tra la NPP e i manifestanti dietro il Wanka Coliseum. Sparano proiettili di gomma e lacrimogeni. I vicini chiedono che i poliziotti smettano di sparare perché li hanno messi in pericolo», ha aggiunto in un altro commento con una foto di quanto stava accadendo in quel momento.

I manifestanti continuano a chiedere la presenza di Pedro Castillo, che si trova nella regione di San Martín, e fino al il presidente si presenta a Junín, lo sciopero e le proteste continueranno.

Policías disparan balas de goma y bombas lacrimógenas a los manifestantes. Foto: Carlos Jair Saq/@neondemonsaq

