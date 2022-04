VIDEO: la polizia di Edomex ha sottomesso e picchiato un autista nel comune di Zinacantepec

Hanno diffuso immagini di poliziotti che picchiano un autista a Zinacantepec, Edomex (Video: Twitter/@ @FernandoCruzFr7)

Durante la notte di venerdì 1 aprile, un video di una telecamera di sicurezza privata è diventato virale attraverso i social network in cui sono stati osservati tre membri della Segreteria di Sicurezza dello Stato messicano mentre sottoponevano un civile che era stato precedentemente arrestato a bordo della sua auto.

Mentre uno degli agenti stava effettuando qualcosa come una perquisizione all'interno dell'auto, il cittadino veniva interrogato dagli altri due elementi, fino a quando non decise di registrare ciò che le autorità stavano facendo con il suo cellulare.

Secondo le prime notizie, l'uomo aveva tentato di registrare le presunte aggressioni verbali con cui gli agenti lo stavano intimidendo e l'ingiustificata perquisizione della sua auto, così si sono subito recati da lui per picchiarlo e prenderlo a calci.

Dopo aver strappato il suo dispositivo mobile, l'individuo è stato messo a terra contro le sbarre, dove è stato preso a calci dagli agenti di polizia ed esaminato, e poi accompagnato alla sua unità, una Chevrolet Spark, dove hanno preso una valigia dal bagagliaio e hanno continuato per la loro strada.

L'incidente è avvenuto la mattina presto del 26 marzo alle 2:39, ma dopo che il video è diventato virale, la Segreteria di Sicurezza dello Stato messicano ha risposto alla giornalista Azucena Uresti, che ha anche condiviso il video, che l'incidente era già sotto inchiesta.

«Il Segretario alla Sicurezza dello Stato del Messico ha una politica di tolleranza zero per gli abusi della polizia; vi informiamo che il rapporto è già stato consegnato all'Unità Affari Interni dello Stato del Messico e le indagini sono iniziate. Siamo ancora in attesa», hanno scritto sul loro account Twitter.

Da parte sua, l'Unità Affari Interni (IAU) dello Stato del Messico ha confermato che era stata avviata un'indagine per il video diffuso sui social network, quindi hanno ribadito la loro posizione di tolleranza zero per gli abusi della polizia e hanno invitato i cittadini a denunciare questi atti.

«Ribadiamo che c'è tolleranza zero per gli abusi della polizia e non permetteremo a chi in uniforme è lontano dai principi di onestà, obiettività, legalità, professionalità e lealtà di rimanere nell'istituzione. Vi esortiamo a denunciare questi atti con l'UAI dello Stato del Messico «, hanno scritto.

CONTINUA A LEGGERE: