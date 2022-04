Uruguay: il test COVID-19 non è più necessario per entrare se vaccinato

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Da ieri venerdì non è più necessario presentare una PCR o un test dell'antigene per entrare in Uruguay. Secondo il decreto firmato venerdì scorso dal Presidente della Repubblica Luis Lacalle Pou, il governo ritiene che «sia necessario e auspicabile aggiornare il quadro normativo cui si fa riferimento, adattandolo alla valutazione delle misure adottate e all'evoluzione del pandemia che motiva la situazione di emergenza sanitaria nazionale».

Il documento indica che viene sostituita la parte del decreto 195/020, del 15 luglio 2020, che disciplina le regole di ingresso nel Paese nel contesto dell'emergenza sanitaria. Questi tipi di misure, insieme alla differenza di tasso di cambio, favoriscono il fatto che il turismo uruguaiano cessa di essere all'interno del proprio paese e che si rivolga all'Argentina.

Anche il sindaco di Salto, Uruguay, Andrés Lima, ha confermato che a partire da aprile si potrebbe passare dall'Argentina all'Uruguay semplicemente mostrando la prova di essere vaccinati. Parlando alla stampa, il presidente uruguaiano ha confermato qualche giorno fa: «In questo caso, semplicemente mostrando la prova di essere vaccinato, si potrebbe passare dall'Argentina all'Uruguay. È qualcosa che inizierebbe a funzionare da aprile e l'unica domanda che abbiamo è se sarà prima o dopo la settimana del turismo».

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images) Mario Tama | Getty Images

Il ministro del Turismo, Tabaré Viera, aveva già insistito sull'importanza di questa misura per contribuire alla crescita del settore turistico, che, nonostante la stagione estiva, non è riuscito a riprendersi. In una conferenza stampa ha affermato che «più si ottiene un reddito flessibile e si facilita la vita dei turisti, meglio è per il settore. Ma ha un fondo sanitario che deve essere risolto dall'MSP».

Satdijan ha commentato le misure adottate finora dal Ministero della sanità pubblica: «In questi due anni siamo stati molto responsabili. Attualmente, le misure rimanenti riguardano gli spazi chiusi in alcune attività. Tutte le attività [all'aperto] non hanno più protocolli, [anche se] ci sono raccomandazioni per le maschere in caso di grandi folle», ha detto a Radio Universal.

Da parte sua, il ministro del portafoglio, Daniel Salinas, ha dichiarato che la cessazione dell'emergenza sanitaria «è un punto all'ordine del giorno per quando passerà l'onda Ómicron e verranno raggiunti importanti gruppi di vaccinazione a marzo», ha riferito La Diaria.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

Quello che segue sono i regolamenti in vigore dal 1 aprile, secondo El País de Uruguay e il Ministero della Salute di quel paese.

Utilizzare una mascherina nelle occasioni di contatto a meno di due metri di distanza con altre persone, sia durante il viaggio che all'arrivo nel paese;

Avere una copertura sanitaria in Uruguay

Rispettare le misure di prevenzione del contagio stabilite dall'autorità sanitaria

Effettuare la dichiarazione giurata di cui all'articolo 1 del decreto n. 195/020 del 15 luglio 2020

Coloro che non hanno subito la malattia COVID-19 negli ultimi 10 (dieci) a 90 (novanta) giorni prima dell'imbarco o dell'arrivo nel Paese e non dimostrano di aver ricevuto la dose singola o entrambe le dosi, a seconda del tipo di vaccino fornito, contro il virus SARS CoV-2 approvato dal loro paese di origine, deve inoltre dimostrare di aver ricevuto un risultato negativo di un test di rilevamento del virus SARS CoV-2 (mediante tecnica di biologia molecolare PCR-RT, antigeni o tecniche diagnostiche approvate dal Ministero della Sanità Pubblica), effettuato non più di 72 (settantadue) ore prima dell'inizio del viaggio (a condizione che il passeggero sia in transito), in un laboratorio autorizzato nel paese di origine o di transito. I minori di 6 anni sono esentati dall'obbligo di cui al presente paragrafo e sono soggetti al resto delle misure sanitarie stabilite nel presente decreto.

Le persone a cui è stato diagnosticato il COVID-19 o che hanno avuto sintomi della malattia non potranno entrare negli ultimi 7 (sette) giorni prima dell'arrivo nel Paese.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti EFE

Salinas aveva annunciato di ritenere che «le condizioni per una progressiva normalità saranno a posto». Come Satdjian, ha detto che, proprio come a febbraio tutte le attività all'aperto sono state abilitate senza la necessità di controllo della capacità o lo stato di vaccinazione dei partecipanti, nella prima settimana di aprile ci potrebbe essere una maggiore flessibilità nelle attività indoor, nell'istruzione e nelle condizioni di ingresso.

Alla domanda sulla cessazione dell'uso delle maschere, ha aggiunto che «non abbiamo intenzione di affrettarci» e ha chiesto che continui ad essere utilizzato in spazi chiusi in quanto è stata la misura che ha permesso anche di ridurre le infezioni di altri virus respiratori negli ultimi due anni.

