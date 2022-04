Tony Succar ai Grammys 2022: red carpet, emozioni precedenti e maggiori dettagli dei suoi primi tempi al gala

Da Las Vegas, negli Stati Uniti, Tony Succar condivide con i suoi follower tutti i dettagli della sua partecipazione al Grammy 2022. L'eccezionale percussionista è nominato per il suo album «Live in Peru» nella categoria «Best Latin Tropical Album», essendo l'unico peruviano a rappresentare il paese ai più importanti premi dell'industria musicale.

Questo venerdì 1 aprile, solo due giorni prima della cerimonia, l'ex giuria di Yo Soy ha partecipato all'evento «Person of The Year» di MusiCares, organizzato dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, la stessa organizzazione che distribuisce i Grammy Awards ai più importanti esponenti musicali di l'anno.

Il produttore peruviano, che ha indossato un abito su misura di Gino Amoretti, ha calcato il red carpet come altri grandi artisti internazionali. Dopo essere stato intervistato dalla stampa internazionale, ha partecipato al gala che ha reso omaggio a Joni Mitchell e persino ha parlato con Jon Batiste, cantante americano che quest'anno ha 11 nomination.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

È STATO SCAMBIATO PER UN MEMBRO DEI BTS

Un momento curioso che Tony Succar ha vissuto durante la sua presentazione sul tappeto rosso ai Grammy, perché quando si è avvicinato per scattare una foto, decine di fan che erano all'esterno hanno iniziato a urlare e lo hanno chiamato per chiedere una foto; tuttavia, quando si sono resi conto che non era un membro dei BTS, hanno ho iniziato a ridere di quello che è successo.

Tony Succar viene scambiato per un membro dei BTS sul tappeto dei Grammy.

EMOZIONI PRE-GALA

In un'intervista esclusiva a Infobae, il due volte vincitore del Latin Grammy ha sottolineato di non avere un discorso preparato in caso di vittoria del trofeo e che non abbia un discorso preparato farà un rituale di buona fortuna. Invece, lo trascorrerà con i suoi genitori e il fratello, con i quali si è recato negli Stati Uniti per partecipare alla cerimonia.

«Non ho un rituale per così dire, ma cerco sempre di mettermi in una mente positiva. Cerco di rendermi conto di essere lì (ai Grammy) e di vincere. Mettimi in quell'atmosfera positiva e questo sta già accadendo. Tuttavia, a volte non funziona, ma a volte è come nel 2019 quando ero un doppio vincitore ai Latin Grammy. Mente positiva! », ha detto.

Era anche orgoglioso di essere l'unico candidato peruviano: «Sono onorato di poter rappresentare il mio Paese e sono fortunato ad essere peruviano. Essere peruviani è il massimo, abbiamo tutto e sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Non mi fermerò mai, farò sempre buona musica rappresentando il mio Perù», ha detto.

«Tutto il sostegno del Perù è immenso. Direi a tutti i tifosi che il Perù è presente ai Grammy. Andiamo in Perù! , continueremo a fare arte e stiamo crescendo. Andiamo avanti in Perù!» , ha aggiunto.

Tony Succar racconta a Infobae come vive il pre-Grammy 2022. (VIDEO: Infobae/Joselyn Herrera)

INFORMAZIONI SU «LIVE IN PERU»

«Live in Peru» è un concerto registrato dal vivo al Teatro Nazionale nel febbraio 2020 e presenta diverse versioni di «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk» e molti altri. Questa produzione ha dovuto subire diversi cambiamenti per essere accettata dai membri della National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti.

«Questo album ha 19 canzoni perché ho suonato molte canzoni di 'Unity' (album pubblicato nel 2015). È stata la mia occasione per portare quel repertorio, ovviamente l'ho ri-registrato dal vivo per renderlo diverso. Ora è stato in grado di qualificarsi perché aveva canzoni in spagnolo, l'ho bilanciato in modo che potesse entrare», ha detto.

Foto: Difusión

CONTRO CHI COMPETI?

Tony Succar affronterà leggende della musica in lingua Spagnola come Gilberto Santa Rosa (Colleghi), Aymée Nuviola (Senza salsa non c'è paradiso), El Gran Combo de Puerto Rico (In quarantena); e Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta (Salswing).

SU QUALE CANALE GUARDARE I GRAMMY DEL 2022?

La 64a edizione dei Grammy sarà trasmessa LIVE su TNT (102 Movistar TV e 702 Claro) e TNT Series (103 Movistar TV e 612 Claro) per la regione latinoamericana.

