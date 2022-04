Stagione degli incendi: come vengono classificati e qual è il tipo più distruttivo

Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni grandi incendi boschivi in Messico, il più recente nell'Area Protetta Nazionale El Cielo a Tamaulipas, che fino a quel venerdì aveva consumato 815 ettari nonostante le brigate antincendio fossero riuscite a contenerlo del 65%, secondo la Commissione Nazionale Forestali (Conafor).

Le alte temperature che si verificano nel Paese, dove alcune regioni raggiungono i 45 gradi Celsius e una drastica diminuzione del livello di precipitazioni negli ultimi mesi nel Paese favoriscono l'emergere di questi disastri ecologici, di cui il 99% delle occasioni è considerato causato dall'attività umana.

Altre gravi vittime verificatesi a marzo sono state quella della Foresta di Primavera a Jalisco e quella della collina Tepozteco a Morelos, che erano già controllate, tuttavia nella Sierra de Santiago a Nuevo León, l'incendio si è diffuso dal 14 marzo e fino all'inizio di aprile ne ha colpiti quasi due mille ettari di foresta.

Per quanto riguarda quest'ultimo caso, il direttore della Protezione Civile dell'entità, Erik Cavazos, ha affermato che si trattava di un «incendio ecologico», poiché la stragrande maggioranza è stata «superficiale».

Incendio en la Sierra de Santiago en Nuevo León, donde el fuego consumió principalmente material combustible en el suelo (FOTO: Agencias)

Fuochi di superficie: in essi, il fuoco si diffonde orizzontalmente sulla superficie del terreno e raggiunge un'altezza di un metro e mezzo. Influenzano combustibili vivi e morti come praterie, foglie, rami, ramoscelli, arbusti o piccoli alberi di rigenerazione naturale o piantagione, tronchi, humus, tra gli altri. È anche chiamato fuoco ecologico.

Incendio sotterraneo: si verifica quando la combustione superficiale si diffonde sotto terra. In questo caso, la materia organica accumulata e le radici vengono bruciate e possono persino raggiungere gli affioramenti rocciosi. Questi generalmente non producono fiamme ed emettono poco fumo.

(Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR)

Fuochi a coppa o aria: sono considerati i più distruttivi, pericolosi e difficili da controllare, perché il fuoco consuma tutta la vegetazione. Iniziano anche superficialmente, ma in questo caso le fiamme avanzano prima sopra il livello del suolo e si propagano per continuità verticale, cioè si arrampicano verso l'alto la vegetazione che funge da combustibile su una scala fino alle cime degli alberi.

Las especies animales son las más afectadas al perder su hábitat y la posibilidad de conseguir alimento. (Foto: CONANP)

Gli incendi boschivi possono verificarsi in qualsiasi momento; tuttavia, in Messico ci sono due stagioni di maggiore incidenza, quindi è necessario essere attenti alle nostre attività nelle aree a rischio, poiché le foreste non hanno combustione spontanea ed è necessaria una fonte esterna affinché si verifichi un incendio, spiega il Conafor.

La prima stagione inizia a gennaio e dura fino a giugno e corrisponde alle aree centrali, settentrionali, nord-orientali, sud e sud-est del paese. Il secondo va da maggio a settembre ed è registrato nel nord-ovest del paese.

Entrambi coincidono con la stagione di maggiore siccità nel territorio nazionale, che fa scattare l'avvertimento per il 2022, poiché si avvertono già gli effetti del fenomeno meteorologico di La Niña, in cui le precipitazioni sono notevolmente ridotte e le devastazioni della siccità aumentano.

Questo rischio di grave siccità preoccupa le autorità a causa del basso livello di stoccaggio dell'acqua nei principali serbatoi del paese, ma rappresenta anche un pericolo latente di incendi boschivi. Per quest'ultimo motivo, il corpo di brigata deve essere pronto ad agire immediatamente e ad applicare misure di contenimento tempestive per evitare che le richieste superino il livello di danno superficiale.

