Torna FILBO, la più importante fiera del libro in America dopo due anni di assenza

Dopo due anni di pandemia, la Fiera Internazionale del Libro di Bogotá (FILBO) torna a Corferias per offrire lanci e conversazioni tra scrittori e lettori. Dal 19 aprile al 2 maggio, i visitatori potranno partecipare a una delle fiere culturali più importanti del continente.

Per questa versione, il paese ospite è la Corea del Sud. Choo Jong-youn, ambasciatore della Corea in Colombia, ha dichiarato al lancio della Fiera che una delle lezioni di questo periodo di reclusione, ospedali e misure di sicurezza è «che l'umanità è unita più di quanto immaginiamo. E questo evento tiene conto di quell'unione».

Con alcuni cambiamenti all'interno di Corferias per tutto ciò che riguarda la biosicurezza, questi sono i numeri per l'edizione del FILBO: 500 ospiti nazionali e internazionali, ospiti provenienti da 30 paesi, 500 espositori in 3.000 metri quadrati, 1.500 eventi faccia a faccia a Corferias e più di 100 eventi FILBO Ciudad, tra cui librerie, biblioteche, scuole, università e altri spazi culturali.

Il padiglione coreano: avrà più di 100 ospiti e porterà tutta la loro tradizione letteraria e culturale affinché i colombiani si avvicinino a loro.

Da parte sua, il ministro della Cultura Angelica Mayolo ha sottolineato che il ritorno al faccia a faccia non solo cerca di rilanciare l'economia del settore, ma mira anche a incoraggiare la lettura per rilanciare il mercato nel paese e nel resto del mondo. «La presenza della Corea del Sud avvicinerà i colombiani a un paese con uno dei più potenti movimenti creativi del mondo e rafforzerà i legami commerciali tra le due nazioni. Questo permetterà alla Colombia di essere proiettata come una destinazione importante per l'apprendimento dello spagnolo come lingua straniera e per il turismo culturale», ha detto.

Il presidente della Korean Publishers Association, Yoon Chul-ho, ha assicurato che la presenza di libri e autori coreani al FILBO e successivamente quella dei colombiani alla Seoul Book Fair, è un'opportunità per aprire questo mercato dall'altra parte del mondo.

«La partecipazione come ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro di Bogotá nel 2022 è ancora più significativa, in quanto è la prima fiera straniera a ripartire nel quadro della nuova normalità» e «la prima opportunità di incontrare editori e lettori in Sud America», ha detto l'esecutivo.

Per il ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud, Hwang Hee, il fatto che il suo paese sia l'ospite d'onore al FILBO 2022 rafforzerà ulteriormente i legami tra le due nazioni che celebrano 60 anni di relazioni diplomatiche. Hwang Hee ha detto che quando il presidente colombiano Ivan Duque ha visitato la Corea del Sud, i due paesi hanno promesso di sviluppare un rapporto di cooperazione più completo e orientato al futuro.

Ha anche detto che i coreani sono stati in grado di leggere Cent'anni di solitudine del premio Nobel colombiano per la letteratura Gabriel García Márquez e comunicare attraverso il tempo e lo spazio grazie al potere della letteratura e dei libri.

«Attraverso i libri, che sono un tesoro di cultura e pensiero, il rapporto di cooperazione amichevole tra i due paesi porterà a scambi e cooperazione nei settori della cultura, dell'arte e delle industrie», ha concluso Hee.

