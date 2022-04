Richieste richieste da vettori e agricoltori per fermare sei giorni di disoccupazione e sbloccare le strade

Da una settimana a questa parte, c'è stato un arresto di vettori e agricoltori a Huancayo, nel Regione di Junín. Le strade sono bloccate e le manifestazioni non sono state completamente controllate dalla polizia nazionale peruviana (PNP). Vogliono che il governo centrale, guidato dal presidente Pedro Castillo, offra soluzioni ai problemi che stanno affrontando.

Sono state fatte richieste per l'aumento dei fertilizzanti e degli input agricoli, dall'inizio della pandemia, secondo i manifestanti, le sostanze chimiche come il fosfato o l'urea sono triplicate di valore, da 80 a 240 suole per sacco.

Un'altra delle sue richieste è la riduzione dei prezzi del carburante e l'attuazione del programma Reactiva Agrario e dell'assicurazione agraria. Lo sciopero degli agricoltori è stato raggiunto dal sindacato dei produttori lattiero-caseari della regione di Junín, che ha chiesto che il prezzo di riferimento del latte fosse di 1,80 suole.

Da parte loro, i vettori hanno chiesto che il prezzo del carburante fosse abbassato. Sebbene questa situazione stia accadendo in tutto il mondo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, hanno affermato di sentirsi ignorati dalle autorità.

Vogliono anche che venga eliminata la concorrenza sleale dei vettori stranieri, che diriga la riserva di carico per le corporazioni nazionali e che una tabella di valori di riferimento sia dichiarata tariffa minima obbligatoria. Altre richieste includono l'eliminazione dell'imposta sui consumi selettivi (ISC) sui carburanti per i vettori nazionali e la revisione dei contratti di concessione stradale e pedaggio.

In termini di controllo, le navi da carico pesanti richiedevano la ristrutturazione totale del Sutran (Sovrintendenza del trasporto terrestre di persone, merci e merci) e la revisione della legge sui comuni.

Oltre agli agricoltori, agli allevatori e ai trasportatori, anche i cittadini sono stanchi dell'aumento del costo della vita e hanno chiesto una soluzione a questo problema.

I leader e i sindacalisti della regione di Junín vogliono stabilire un dialogo direttamente con il presidente Pedro Castillo e il primo ministro Aníbal Torres, che è arrivato questo sabato in compagnia dei ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios; dell'Economia, Carlos Graham; dell'Interno, Alfonso Chávarry; e di Sviluppo Agrario e Irrigazione, Óscar Zea. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto. Tuttavia, il presidente peruviano non ha partecipato.

Esta es la segunda comitiva del Consejo de Ministros que llega a la zona. | Foto: PCM

CASTILLO NON SI È SCUSATO

Pedro Castillo ha chiesto un accordo con i manifestanti per soddisfare le «richieste urgenti» , anche se ha detto che «sarà difficile risolverli senza la volontà di dialogo e lo scopo dell'emendamento».

«Fratelli portatori, mi impegno a cercare insieme soluzioni a beneficio di tutti», ha concluso in un messaggio sul suo account Twitter.

Tuttavia, il capo dello Stato non si è scusato per le sue dichiarazioni sulle proteste di Junín. «Alcuni arresti e blocchi stradali vengono annunciati, malevoli e pagati da alcuni leader e leader (...) è necessario dire loro qui, che porteremo ordine nelle prossime ore», ha detto da Piura venerdì scorso quando le manifestazioni erano aumentate in varie parti del Perù.

Queste parole hanno sconvolto i leader, che continueranno le proteste fino a quando il presidente non sarà presente al tavolo del dialogo.

CONTINUA A LEGGERE