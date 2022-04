Renato Tapia ha scherzato con il giornalista sul commento sul Perù nel ripescaggio del Qatar 2022: «Stai zitto e sii ottimista»

Da quando il Perù ha battuto il Paraguay 2-0 nell'ultima partita delle Qualificazioni sudamericane del Qatar 2022, i peruviani sono più che entusiasti sull'idea di partecipare nuovamente alla Coppa del Mondo. Per raggiungere questo obiettivo, la nazionale peruviana deve battere l'Australia o gli Emirati Arabi nella partita di ripescaggio, che si svolgerà il 13 giugno.

L'entusiasmo si è rafforzato con i risultati del sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022. In caso di vittoria del ripescaggio, i «Bianco-Rossi» faranno parte del Gruppo D e affronteranno Tunisia, Danimarca e Francia, gli ultimi due paesi sono ex rivali della nazionale nella Coppa del Mondo 2018 in Russia.

Questa ironica coincidenza ha generato decine di meme divertenti su Twitter, come molti credono che il Perù potrebbe affermare la sua rivincita, soprattutto il calciatore Christian Cueva, che ha sbagliato un rigore nella partita contro i danesi. A causa di questa grande aspettativa, non sono mancati coloro che hanno interrogato i tifosi per aver anticipato che il Perù ha già un posto garantito nel torneo internazionale di calcio.

Uno di loro era il giornalista sportivo Horacio Zimmermann, che ha chiesto maggiore moderazione alla stampa nazionale. «Bello parlare dei Mondiali di giugno perché se non classifichiamo la responsabilità sarà la stampa», ha scritto attraverso il suo account Twitter ufficiale.

Nessuno si aspettava che Renato Tapia, il centrocampista della nazionale peruviana, rispondesse al tweet con un commento particolare virale in pochi minuti. «Stai zitto e sii ottimista, altrimenti, perché vivere?» , ha detto. E un altro utente ha messo in dubbio il suo atteggiamento «aggressivo», così il calciatore ha risposto sarcasticamente: «ispiri qui li hiyi dichi in tini di pitis» .

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

Tuttavia, il giornalista di Movistar Deportes non è stato offeso dal commento di Tapia, poiché lo ha preso in modo abbastanza umoristico. «Non posso, è lì che ci danno la colpa se dico che ci qualificheremo», ha risposto. «Hahahaha, so che sei salato, ecco perché lo dicono a 90' dal sogno, è vero che non ci andiamo ancora, ma com'è bello sognare», ha risposto con umorismo il giocatore del Celta de Vigo.

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

COSA SUCCEDEREBBE SE IL PERÙ SI QUALIFICASSE PER LA COPPA DEL MONDO?

Nel caso in cui il Perù si qualificasse per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, il sorteggio ha stabilito che avrebbe integrato il Gruppo D con Francia, Danimarca e Tunisia. In questo caso, il programma, le date e gli orari delle partite della serie sono già noti.

Data 1: martedì 22 novembre

Francia vs. Vincitore del ripescaggio (orario 14:00)

Data 2: sabato 26 novembre

Vincitore del ripescaggio contro la Tunisia (orario 5:00 a.m.)

Data 3: mercoledì 30 novembre

Vincitore del ripescaggio contro la Danimarca (ora 10:00)

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

DOVE E QUANDO SI SVOLGERÀ LA PARTITA DI REPECHAGE?

Nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di possibili cambiamenti nel formato e negli scenari per la partita del Perù nel ripescaggio a quota unica contro il Qatar 2022, tutto seguirà lo stesso percorso. La nazionale peruviana si farà strada verso la Coppa del Mondo a Doha a giugno, dove si verificano le temperature più alte dell'anno in questo paese.

Come è noto, la data è stata fissata per il 13 giugno dalle 13:00 (ora peruviana) e sarà nella capitale del paese ospitante. In questo mese c'è un caldo infernale e le temperature possono raggiungere tra i 38 ei 45 gradi. Nonostante il fatto che gli stadi siano acclimatati, questa esperienza è ancora dura, essendo uno dei motivi per cui la FIFA ha cambiato la data della coppa del mondo.

