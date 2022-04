Questo è stato il debutto di Javier Aguirre per il Maiorca al suo ritorno nel calcio spagnolo

Javier Aguirre ha fatto il suo debutto tecnico alla regia al Real Club Deportivo Mallorca con una sconfitta contro il Getafe in quello che ha rappresentato il suo ritorno nel calcio spagnolo. La differenza nel punteggio è stata minima grazie al gol di Borja Mayoral, in un impegno corrispondente alla 30a giornata della Liga. La squadra dei Pirati combatte per uscire dai posti retrocessione.

Il ritorno di El Vasco nel calcio iberico non è stato come previsto. «Nelle restanti nove partite dobbiamo guadagnare abbastanza punti per continuare nella prima divisione. È quello che intendo», ha detto l'allenatore prima della partita. In campionato, la squadra marcia al diciottesimo posto con 26 punti, che in questo momento costerebbe loro perdere la categoria.

Il valore della sconfitta per gli Azulones aumenta perché sono un diretto rivale nella lotta per uscire dal fondo della classifica. Il nuovo club dell'allenatore messicano ha quindi otto partite rimaste per raggiungere l'obiettivo. I suoi prossimi rivali includono Atletico Madrid, Elche, Alaves, Barcellona, Granada, Siviglia, Rayo Vallecano e Osasuna.

Dopo essere stato separato dai Monterrey Rayados a causa degli scarsi risultati solo alla fine di febbraio, Aguirre non ha aspettato troppo a lungo per entrare in un nuovo progetto. L'allenatore torna nel calcio spagnolo per continuare a prolungare la sua carriera sulle panchine europee. A livello di club, è lo spagnolo, la nazionalità di cui ha più club gestiti.

Il percorso di Vasco, tuttavia, non si è concentrato esclusivamente sulla Spagna, in quanto ha esperienza nel calcio dal Giappone, dall'Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti, oltre a quello messicano. Il resto dei club che ha guidato erano Al-Wahda Football Club, Atlante, Pachuca, Monterrey e le squadre senior di Giappone, Egitto e Messico. Quest'ultimo in due occasioni.

Questo è il modo in cui l'allenatore ha attraversato la Liga:

Con i Rojillos è stato forse il periodo più importante del calcio spagnolo. Aguirre è arrivato nel vecchio continente per guidare per la prima volta con l'Osasuna, dove è rimasto per quattro stagioni e ha portato a una finale di Copa del Rey (persa contro il Real Betis) e ha vinto uno storico quarto posto alla fine della stagione 2005-2006.

È arrivato nella squadra di Madrid nel 2006 dopo aver lasciato un buon feeling nella sua squadra precedente. Vasco è stato sulla panchina del materasso per tre stagioni e, tra le altre cose, ha riportato il club ai primi posti in La Liga e per competere a livello continentale dopo diversi anni di non farlo (più di un decennio).

Nel 2010, il messicano si è unito ai Maños in una situazione sfavorevole. In quella stagione il club era l'ultimo in classifica, ma alla fine del campionato sono riusciti a rimanere in prima divisione con una vittoria nell'ultima partita. Il caso è stato indagato dalle autorità spagnole sospettate di una partita truccata, tuttavia, hanno già stabilito che non esisteva nulla del genere.

Con i Parakeets, la storia era simile. La lotta per non scendere non è stata una novità per Aguirre, che ha raggiunto l'obiettivo nei due anni in cui è stato allenatore. Nella sua prima stagione ha anche combattuto per posizioni competitive in Europa dopo una grande rimonta nei risultati. È stato dal 2012 al 2014.

Nel 2019, Javier è arrivato di nuovo con i Pepineros con l'obiettivo di salvare la squadra dalla retrocessione. Per il brutto record del messicano, questa volta non è riuscito a portare a termine la sua missione. Quelli guidati da Aguirre hanno mantenuto la prima divisione fino all'ultimo giorno in cui il loro futuro è stato finalmente deciso. L'allenatore e Leganés hanno deciso di non continuare la loro relazione dopo.

