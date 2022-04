Qual è il Death Group della Coppa del Mondo in Qatar secondo la classifica FIFA

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

Questo venerdì, 32 palloni hanno paralizzato il pianeta perché centinaia di milioni di persone hanno seguito attentamente il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 tenuta dalla FIFA a Doha e determinato la formazione dei gironi del concorso che inizierà il 21 novembre e avrà il suo gran finale il 18 dicembre . Da quando l'ultima palla è caduta nella sua area corrispondente, i fan e la stampa internazionale si chiedono cosa sia il Death Group. Query che non ha avuto una risposta chiara, fino ad ora.

È che l'analisi di quali rivali sono più complicati da affrontare è soggettiva e non conclude il dibattito a cui hanno partecipato anche ex calciatori e allenatori, che evitano di sporgersi verso nessuno. Ma c'è un semplice resoconto matematico che potrebbe porre fine alla discussione, secondo il sito brasiliano Globoesporte.

Vale la pena ricordare che i piatti per il sorteggio precedente sono stati assemblati in base alla classifica FIFA di ogni nazione che ha permesso di dividere le 32 squadre in quattro ciboriani. In questo modo, si capisce che la Casa Madre del Calcio comprende che le squadre migliori sono quelle che appaiono più alte in quella classifica. Pertanto, con le aree sigillate, è possibile aggiungere i punti dei gruppi combinati di ciascun gruppo e quindi, quello che si accumula di più, sarebbe tecnicamente quello con i membri migliori, o quindi, il più complesso.

Seguendo questa semplice formula, il Gruppo B risulta essere quello con più punti ed è quindi il Gruppo della Morte secondo la classifica FIFA. Ci sono Inghilterra, Iran, Stati Uniti e il vincitore dell'ultimo ripescaggio UEFA che resta da risolvere. Se il Galles si qualificasse, la zona avrebbe 6.548 punti, con l'Ucraina 6.495 e la Scozia 6.432. Ogni combinazione la lascia in cima.

In controparte c'è il Gruppo A del Qatar, che è il primo seme, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi grazie al suo hosting. Insieme raggiungono 6.217,41 punti e costituirebbero quindi l'area più accessibile, ma allo stesso tempo una delle più anche perché non c'è molta differenza tra le squadre. Tuttavia, se la Nuova Zelanda dovesse vincere i playoff contro il Costa Rica a giugno, la Pool E, che include Germania, Spagna e Giappone, scenderebbe in fondo a questa lista.

Así quedaron armados los grupos del Mundial de Qatar 2022

In base a questa logica, l'ordine della difficoltà dei gruppi sarebbe il seguente:

1- Gruppo B, Inghilterra, Iran, Stati Uniti e Galles/Scozia/Ucraina: 6.548 punti (Galles) o 6.495 punti (Ucraina) o 6.432 punti (Scozia).

2- Gruppo D, Francia, Perù/Emirati Arabi/Australia, Danimarca e Tunisia: 6.505,57 punti (Perù) o 6.405 (Australia) o 6.300 punti (Emirati Arabi).

3- Gruppo G, Brasile, Serbia, Svezia, Camerun: 6.496,02 punti.

4- Gruppo F, Belgio, Canada, Marocco e Croazia: 6.478,99 punti.

5- Gruppo E, Spagna, Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania e Giappone: 6.416,25 punti (Costa Rica) o 6.119 punti (Nuova Zelanda).

6- Gruppo C, Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia,: 6.412,84 punti.

7- Gruppo H, Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud: 6.217,41 punti.

8- Gruppo A, Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi: 6.136,86 punti.

CONTINUA A LEGGERE:

