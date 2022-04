Gli Stati Uniti stanzieranno ulteriori 300 milioni di dollari per l'assistenza alla sicurezza ucraina

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato venerdì che spenderà altri 300 milioni di dollari in «assistenza alla sicurezza» per aumentare le capacità difensive dell'Ucraina di fronte all'invasione russa.

Oltre agli 1,6 miliardi di dollari già impegnati da Washington, l'aiuto include sistemi a razzo a guida laser, droni, munizioni, dispositivi per la visione notturna, sistemi di comunicazione tattici sicuri, forniture mediche e pezzi di ricambio.

«Questa decisione sottolinea l'impegno incrollabile dell'America per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina a sostegno dei suoi eroici sforzi per respingere la guerra della Russia», ha detto in una nota il portavoce del Pentagono John Kirby.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo ucraino Volodymir Zelensky mercoledì hanno discusso di «capacità aggiuntive» per assistere i militari ucraini, ha detto la Casa Bianca in un comunicato dopo la chiamata.

A metà marzo, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge sul finanziamento che includeva 13,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari e militari per l'Ucraina e gli alleati della NATO nell'Europa orientale.

Subito dopo, Biden ha annunciato $1 miliardo in una nuova assistenza alla sicurezza per l'Ucraina.

Gran parte dell'equipaggiamento militare che gli Stati Uniti hanno dato all'Ucraina proviene dalle proprie riserve, attraverso un processo noto come «ritiro presidenziale».

A differenza di questo processo, i 300 milioni di dollari annunciati questo venerdì andranno a nuovi contratti per attrezzature militari da parte di partner nell'industria della difesa del Pentagono.

I droni tattici Switchblade sono alcuni dei dispositivi tecnologici inclusi nell'annuncio. Soprannominati «droni kamikaze», possono essere indirizzati da un operatore per trovare e, quando sono pronti, lanciarsi contro un bersaglio, esplodendo al contatto.

Kirby ha aggiunto che «Anche gli Stati Uniti continuano a lavorare con i loro alleati e partner per identificare e fornire ulteriori capacità agli ucraini».

