Perché l'Ucraina deve sconfiggere la Russia

Per l'Ucraina, una vittoria decisiva impedirebbe un'altra invasione russa e, inoltre, sarebbe anche la base migliore per lanciare uno stato democratico del dopoguerra meno corrotto dagli oligarchi russi e dalle infiltrazioni, spiega The Economiste nella sua sezione «Leaders».

I media aggiungono che il premio per l'Occidente sarebbe quasi altrettanto grande: «L'Ucraina non solo potrebbe rinvigorire la causa della democrazia, ma migliorerebbe anche la sicurezza europea». Egli spiega che durante 300 anni di imperialismo, la Russia è stata ripetutamente in guerra in Europa. A volte, come nel caso di Polonia e Finlandia, era l'invasore. Altre volte, come per la Germania nazista e la Francia napoleonica, fu vista come una minaccia letale e fu lei stessa vittima di un'aggressione. «Ma un'Ucraina forte e democratica ostacolerebbe l'espansionismo della Russia, perché i suoi confini sarebbero sicuri. A breve termine, un dittatore arrabbiato e sconfitto sarebbe rimasto al Cremlino, ma alla fine la Russia, seguendo l'esempio dell'Ucraina, sarebbe più disposta a risolvere i suoi problemi attraverso riforme in patria che con avventure all'estero».

Parlando a The Economist a Kiev il 25 marzo, il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che il potere del popolo è il segreto della resistenza dell'Ucraina: «Questa è la nostra casa, la nostra terra, la nostra indipendenza. È solo questione di tempo». Ora, il campo di battaglia inizia a raccontare la stessa storia dell'attore che è diventato presidente. «Dopo diverse settimane in cui l'assalto russo si è bloccato, le forze ucraine hanno iniziato a reagire», affermano i media. Tuttavia, attenzione, gran parte dell'Ucraina rimane nelle mani dei russi, compresa la striscia di terra sulla costa meridionale che i russi ora affermano essere il loro obiettivo da sempre. Gran parte dell'esercito ucraino, nella regione del Donbas, è vulnerabile all'accerchiamento.

«Vincere per l'Ucraina significa mantenere intatte le sue brigate nel Donbas e usarle per negare alla Russia il controllo sicuro sul territorio occupato. Per questo, ha spiegato Zelensky, l'Occidente deve imporre sanzioni più severe alla Russia e fornire più armi, compresi aerei e carri armati», afferma The Economist.

Ma sottolinea: «purtroppo gran parte dell'Occidente non sembra vedere questa opportunità storica. Gli Stati Uniti sono in testa come dovrebbero, anche se hanno posto il veto all'invio di aerei in Ucraina. Ma la Germania sta adottando una visione a breve termine delle sanzioni, bilanciando la pressione dei suoi alleati e dell'opinione pubblica con la conservazione dei suoi legami commerciali con la Russia, il fornitore di gran parte del suo petrolio e gas naturale. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, dice di parlare a nome degli alleati occidentali quando sostiene che fornire le armi pesanti necessarie all'Ucraina li renderebbe co-belligeranti».

Zelensky accusa questi paesi di essere miopi. «Ha ragione», dice in questo tipo di editoriale.

Las tropas ucranianas recuperaron Bucha este sabado (Reuters) REUTERS

«Forse la Germania dubita che l'Ucraina possa lasciarsi alle spalle il passato post-sovietico. È vero che, dopo che le proteste di Maidan hanno stabilito la democrazia nel 2014, il paese non ha potuto separarsi dalla sua corruzione e inerzia politica. E dopo essere stata schiacciata dall'artiglieria russa, l'economia ucraina sarà in rovina. Tuttavia, l'UE può contribuire a renderla diversa questa volta avviando i lavori per l'adesione dell'Ucraina proprio ora. Non ci potrebbe essere una maggiore affermazione della missione fondante dell'Ue di creare la pace in un continente dilaniato dalla guerra», propone.

L'UE dovrebbe accogliere l'Ucraina con entusiasmo, sollecita, così come l'Europa orientale è stata accolta con favore quando la dominazione sovietica è stata scossa all'inizio degli anni '90. Ciò richiede un aiuto generoso per ricostruire l'economia, nonché sostegno politico e pazienza.

Afferma inoltre che il miglior deterrente è che la NATO affronti la velata minaccia di Putin, e chiarisca che un'atrocità nucleare o chimica porterebbe al totale isolamento della Russia.

«I conflitti sono imprevedibili. La storia è piena di guerre che avrebbero dovuto essere brevi ma durate per anni. L'Ucraina ha vinto la prima fase semplicemente sopravvivendo. Ora ha bisogno di andare avanti, quindi Zelensky ha bisogno di raddoppiare gli aiuti occidentali», dice The Economist e dice: «Sarebbe terribile se ciò che si frappone tra una pace cattiva e una buona fosse un fallimento dell'immaginazione nelle capitali d'Europa».

CONTINUA A LEGGERE: