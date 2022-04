Pedro Castillo si è scusato «con il popolo», ma non ha assicurato la sua presenza a Junín

Il presidente peruviano Pedro Castillo si è scusato con i vettori e gli agricoltori disoccupati a causa delle loro dichiarazioni venerdì scorso quando ha indicato che «alcuni leader e leader» sarebbero stati pagati per protestare nella regione di Junín.

«Voglio chiarire il Paese e voglio far capire ai miei compatrioti che, quando mi rivolgo al popolo peruviano e in alcune di quelle dichiarazioni c'è stato un malinteso e devo chiarirlo scusandomi o perdonando la gente; devo farli mille volte, perché non l'ho mai fatto cattive intenzioni», ha detto durante un discorso al San Martin.

Nonostante il fatto che i manifestanti a Junín abbiano chiesto la presenza del capo dello Stato al tavolo del dialogo, il presidente non ha parlato su questo tema e ha solo detto che il governo garantirà i colloqui e il diritto di protestare, al fine di evitare una sorta di persecuzione dei leader che portano solo cause come quella dei portatori, degli agricoltori, dei contadini e degli insegnanti.

«Un governo che viene da quella cava, garantiremo il dialogo e il diritto di protestare, che i leader che stanno guidando la lotta nel Paese e che guidano una causa giusta come quella dei trasportatori, degli agricoltori, degli insegnanti non siano più perseguitati», ha detto.

Pedro Castillo ha annunciato che l'istruzione impartita alla delegazione esecutiva nella città di Huancayo è che ci dovrebbero essere «soluzioni immediate», che saranno annunciate nelle prossime ore.

«Accolgo con favore la volontà del nostro premier e dei ministri e in quel ruolo devo dire che non c'è bisogno di ostacolare un canale di comunicazione, farlo attraverso il dialogo, ecco uno spazio per l'apertura in questo governo, hanno le porte del Pcm, dei ministeri e dell'Ufficio presidenziale», ha detto.

Il presidente peruviano ha assicurato che il dialogo deve risolvere i grandi bisogni, alcuni dei quali sono storici, ma che appartengono a coloro che sono stati rinviati e dimenticati per molti anni.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

COMITATO DI DIALOGO

La commissione di dialogo, guidata dal primo ministro Aníbal Torres, è arrivata sabato mattina nella città di Huancayo in compagnia del Ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e Minas, Carlos Palacios; Economia, Carlos Graham; dell'Interno, Alfonso Chávarry; e Sviluppo Agrario e Irrigazione, Óscar Zea. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto.

Durante l'incontro al Wanka. colosseo con leader e rappresentanti delle gilde, vogliamo raggiungere un accordo per installare il tavolo tecnico di alto livello. «Cerchiamo il dialogo per trovare soluzioni», ha scritto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) sul suo account Twitter.

Il governo cerca di raggiungere un'intesa con leader e manifestanti che chiedono misure di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti, che ha un impatto sull'economia familiare, ma hanno richiesto, soprattutto, la presenza del capo dello Stato o continuerà con le sue manifestazioni.

CONTINUA A LEGGERE