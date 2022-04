Papa Francesco ha usato un muletto per scendere dall'aereo a Malta a causa dei suoi problemi al ginocchio

Papa Francesco ha usato un ascensore per salire su un aereo diretto a Malta

Papa Francesco è sceso dall'aereo oggi al suo arrivo a Malta per una visita di due giorni grazie a un ascensore e non giù per la scala, come al solito, a causa dei suoi problemi al ginocchio.

È la prima volta che Francesco, 85 anni, non è sceso dalla scala quando ha raggiunto uno dei 56 paesi che ha visitato durante il suo pontificato.

Al Papa è stata diagnosticata mesi fa la gonalgia, un forte dolore al ginocchio per cui non può camminare molto e che lo ha costretto a sospendere alcuni atti o a sedersi per tenere i suoi discorsi.

Infatti, il palco costruito per la sua visita di domani al centro migranti di Hal Far ha un facile accesso in modo che il pontefice debba camminare il meno possibile, ha detto a Efe l'architetto Carlo Schembri, direttore artistico incaricato della visita papale.

Inoltre, a Floriana, dove celebrerà una messa per 10.000 persone, il palco avrà delle rampe per garantire il minimo sforzo e la sacrestia è stata costruita sotto il palco per evitare il percorso a piedi e, inoltre, avrà un ascensore per accedere all'altare.

«Un segno di rispetto per una persona che ha 85 anni», ha detto Schembri.

Il Papa è arrivato intorno alle 10:00 (9:00 GMT) all'aeroporto internazionale dell'isola europea e il suo primo evento sarà al Palazzo del Gran Maestro a La Valletta con un incontro con il Presidente della Repubblica, George Vella, e con il Primo Ministro, il Ministro del Lavoro Roberto Abela, rieletto la scorsa settimana elezioni.

Successivamente, Francesco guiderà un discorso all'incontro con le autorità e il corpo diplomatico.

Nel pomeriggio viaggerai in traghetto per l'isola di Gozo, la più grande del paese, per visitare il grande santuario di Malta dedicato alla vergine di Ta' Pinu».

Domenica visiterà la grotta di San Paolo nella basilica dedicata all'apostolo a Rabat, costruita dove si narra che si rifugiò quando era in carcere a Roma, e poi, nella Plaza de los Graneros di Floriana, celebrerà una messa per circa 10.000 fedeli.

Nel pomeriggio e prima di partire per Roma, il Papa terrà un incontro presso il centro migranti «Giovanni XXIII Laboratorio per la Pace» di Hal Far, l'ex aeroporto.

Papa Francesco ha rivelato che sta pensando di visitare Kiev

Il Papa potrebbe recarsi in Ucraina, teatro di una guerra dopo l'invasione della Russia, perché alla domanda durante il volo che lo ha portato a Malta se stesse considerando l'invito ad andare a Kiev, Francesco ha risposto: «Sì, è sul tavolo».

Sia il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, che il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, hanno invitato il pontefice a recarsi in quel Paese per mostrare la sua vicinanza alla popolazione ucraina per una guerra che il Papa ha più volte criticato, oltre a offrirsi di fare «tutto il necessario» per raggiungere la sua fine.

Francesco e Zelensky sono intervenuti al telefono il 22 marzo, quando il presidente ucraino ha assicurato al pontefice che «è l'ospite più atteso del Paese», mentre il papa gli ha detto che sta «pregando e facendo tutto il possibile per porre fine alla guerra, provocata dopo l'invasione della Russia».

In precedenza, Klitschko ha inviato una lettera a Francesco invitandolo a visitare la città: «Crediamo che la presenza dei leader religiosi del mondo a Kiev sia la chiave per salvare vite umane e aprire la strada alla pace nella nostra città, nel nostro Paese e ovunque», scrisse all'epoca il sindaco.

Il Vaticano ha confermato l'arrivo della lettera e ha aggiunto che Francesco «era vicino alle sofferenze della città, alla sua gente, a chi è dovuto fuggire e a chi è chiamato ad amministrarla».

(Con informazioni fornite da EFE e AFP)

CONTINUA A LEGGERE: