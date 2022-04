«Non ne ha idea»: Faitelson ha difeso Chicharito de Cuauhtémoc Blanco

Javier Hernández, attaccante dei LA Galaxy, è stato il motivo di un altro capitolo della rivalità tra David Faitelson e Cuauhtémoc Blanco. In occasione del sorteggio della Coppa del Mondo in Qatar 2022, è tornato in vigore il dibattito sull'assenza di Chicharito nelle chiamate di Gerardo Martino. A questo proposito, l'ex giocatore delle Aguilas del América è stato decisivo nell'assicurare che non avrebbe preso in considerazione Tapatio per la disputa della Coppa del Mondo, una situazione che ha messo a disagio David Faitelson.

Il giornalista sportivo ha approfittato del suo account Twitter @Faitelson_ESPN per condannare la posizione dell'attuale governatore di Morelos. Oltre a negare la sua argomentazione, ha ritenuto di non avere una conoscenza sufficiente del ruolo decisivo che Chicharito Hernández potrebbe svolgere di fronte alla mancanza di forza nell'offensiva tricolore.

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS) REUTERS

Ed è che durante un'intervista per il programma Futbol Picante, Cuauhtémoc Blanco è stato interrogato su varie questioni relative alla squadra nazionale messicana. Quando i relatori hanno ripreso il nome di Javier Hernández, l'ex calciatore ha detto di conoscere la situazione che ha tenuto l'attaccante del Galaxy lontano dalle partite della nazionale messicana, anche se ha anche assicurato di non essere più a un livello sufficiente.

«Personalmente non lo indosserei, se fossi un allenatore non lo farei. Perché non voglio farlo. Vado d'accordo con lui, ma non lo faccio. La MLS cresce molto, ma non è più all'altezza del livello. Per me non lo dà più», ha detto rispondendo alla domanda posta da Sergio Dipp.

Mese dopo mese, seguaci ed esperti che hanno chiesto il ritorno dell'accademia Chivas del Guadalajara Sports Club alle chiamate del Tata Martino. Tuttavia, la loro assenza ha prevalso. Inoltre, sebbene la sua prestazione nell'attuale stagione MLS sia stata favorevole, il presidente della Federcalcio messicana (FMF) ha negato che il suo nome potesse essere nuovamente incluso nella lista finale per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS) REUTERS

«Non l'abbiamo convocato. Siamo stati rispettosi delle decisioni di Gerardo Martino. Ci sono ragioni e non lo vedrei nelle chiamate d'ora in poi», ha detto Yon de Luisa dopo aver partecipato al sorteggio per la fase a gironi della Coppa del Mondo Joust.

Le dichiarazioni del presidente della FMF confermeranno l'assenza del capocannoniere nella storia della nazionale per almeno due anni e tre mesi. Va ricordato che l'ultima volta che Chicharito ha giocato una partita con la squadra nazionale è stato nel settembre 2019, durante una partita amichevole contro la squadra degli Stati Uniti.

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Pur non avendo le statistiche di cui si vantava durante i suoi migliori anni in Europa, Javier Hernández ha eccelso nella stagione 2022 MLS con i Galaxy. Nel corso di quattro partite giocate, è stato presente in un paio di occasioni con i punteggi. Inoltre, con 52 gol indossando la maglia del Messico, ha battuto altri attaccanti storici come Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco e Luis Hernandez.

Nonostante le statistiche a suo favore e il presente regolare che ha vissuto, Chicharito non ha l'approvazione di Gerardo Martino per far parte della squadra assoluta. In questo modo, l'argentino scommetterà su personalità come Raúl Jiménez, Henry Martin, Rogelio Funes Mori e persino Santiago Giménez come suoi principali assi di attacco, sebbene nessuno di loro si sia consolidato come punto di riferimento.

CONTINUA A LEGGERE: