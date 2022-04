«Non li caricherai»: Cuauhtémoc Blanco ha dato la sua opinione sui rivali di Tri in Qatar

TORREÓN, COAHUILA, 17MARZO2010.- El delantero Miguel Sabah busca el balón en el partido en que la Selección Mexicana venció 2-1 a su similar de Corea del Norte, en partido de preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM

Le fortune del Messico sono state definite per affrontare il primo turno di partite della Coppa del Mondo del Qatar 2022. Dopo il sorteggio, la squadra nazionale ha appreso che i rivali del girone saranno Argentina, Arabia Saudita e Polonia. Le squadre europee e sudamericane sembrano le rivali più difficili da battere. Tuttavia, Cuauhtémoc Blanco ha ritenuto che nessuno dei due sarà difficile da battere se i giocatori di Gerardo Martino mostreranno personalità.

In un colloquio con i relatori di Fox Sports, Alberto Lati ha interrogato il governatore di Morelos su quanto possa essere difficile per il Messico affrontare rivali così idealizzati come Lionel Messi e Robert Lewandowski. In questo senso, con un gesto particolare, l'ex canteran delle Aquile d'America ha assicurato che i messicani possono affrontare «chiunque, beh, che diavolo. Non li porterai».

Per sostenere la sua posizione, Blanco ha ricordato il suo tempo con la squadra nazionale messicana sotto la direzione tecnica di Manuel Lapuente. L'esperienza che ha ricordato corrisponde a una partita di Copa America giocata contro il Brasile, nell'edizione 1999 del Paraguay, quando ha dovuto condurre una feroce battaglia contro il famoso difensore del Real Madrid Roberto Carlos.

«Ricordo quando Manuel Lapuente mi disse in una Copa America: 'Ehi, tocca a te segnare, testa a testa con Roberto Carlos. Ricordo che giocavo all'estrema destra e gli dissi 'prega dove si ferma'. Non mi ha fatto niente. L'ho segnato, siamo andati avanti e indietro. Anche Lapuente si è congratulato con me e ho detto «sì, devi competere. Sarà molto Roberto Carlos e quello che vuoi, ma ho anche una personalità. Sono Cuauhtémoc Blanco», ha ricordato.

In considerazione dell'ex giocatore, la rosa diretta da Gerardo Martino è una delle più talentuose e competitive, così ha confessato che «mi fa male vedere come gioca la nazionale». Allo stesso modo, ha assicurato che ci sono giocatori il cui momento calcistico non è dei migliori ed è necessario che abbiano una maggiore leadership e personalità per trascendere la tanto attesa quinta partita.

Al Messico è stato assegnato il terzo posto nel Gruppo C. Il primo passo è stato assegnato dall'Argentina dopo aver terminato la classifica come testa di serie. Il sorteggio a Doha ha stabilito che l'Arabia Saudita era la seconda combinata nel girone. Nel frattempo, la Polonia ha occupato la posizione C4 quando si è trattato di vedere il suo destino.

Il rivale più difficile per il Tricolor sarà la vecchia e famosa Argentina. Gli albicelestes sono stati campioni della Copa América 2020 e nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo sono rimasti al secondo posto, battuti solo dal Brasile. Inoltre, hanno una squadra competitiva con giocatori come Lionel Messi, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Ángel Di Maria, Guido Rodriguez e altri che cercheranno la terza stella.

La Polonia è il secondo rivale nella gerarchia che affronterà il Tricolore. Nel loro caso, sono arrivati secondi nel loro gruppo nelle qualificazioni europee, ma hanno vinto il passaggio dopo aver battuto la Svezia nel ripescaggio. La FIFA le colloca al 14° posto tra le migliori squadre del mondo, anche se non hanno mai vinto il campionato.

Infine, il terzo rivale del Messico sarà l'Arabia Saudita. Il rappresentante del continente asiatico è arrivato primo nel suo gruppo durante il turno di qualificazione alla Coppa del Mondo e ha superato squadre come Giappone e Australia. Secondo la FIFA, sono la 49esima migliore combinata al mondo e non hanno nemmeno alzato il trofeo.

Il Messico deve finire, almeno, al secondo posto nel suo girone per trascendere agli ottavi di finale. In questo caso, affronterà uno dei due leader del settore D, composto da Francia, Danimarca, Tunisia, nonché il vincitore degli Emirati Arabi Uniti, dell'Australia o del Perù.

